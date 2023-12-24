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Житель Гродно пошел на обгон и устроил массовое ДТП в Пружанах

  • 24.12.2023, 11:44
Житель Гродно пошел на обгон и устроил массовое ДТП в Пружанах

С участием 4-х автомобилей.

Авария с участием четырех автомобилей произошла в субботу, 23 декабря, в Пружанах.

«По предварительной информации, 46-летний житель Гродно, управлял автомобилем Volkswagen и двигался по автодороге Р-44 «Гродно – Ружаны – Ивацевичи», – сообщили в УВД Брестского облисполкома.

На 103-м километре трассы, в момент обгона грузовика Scania, за рулем которого был 31-летний водитель, произошло лобовое столкновение с Mitsubishi, которым управлял 51-летний житель Пружанского района, а также попутное столкновение с вышеуказанным Scania.

А затем 58-летний водитель автомобиль Peugeot совершил попутное столкновение с автомобилем Mitsubishi.

В результате происшествия водитель, 52-летняя пассажир Mitsubishi, 36-летняя, 15-летняя, 9-летний пассажиры Volkswagen госпитализированы. Проводится проверка.

Бригады скорой оказали первичную медпомощь пострадавшим, после чего их доставили в Пружанскую центральную районную больницу.

У пострадавших диагностированы травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые, переломы, повреждения внутренних органов. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Один пострадавший со сложными сочетанными травмами госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации, остальные – в травматологическое.

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