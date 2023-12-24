Житель Гродно пошел на обгон и устроил массовое ДТП в Пружанах
- 24.12.2023, 11:44
С участием 4-х автомобилей.
Авария с участием четырех автомобилей произошла в субботу, 23 декабря, в Пружанах.
«По предварительной информации, 46-летний житель Гродно, управлял автомобилем Volkswagen и двигался по автодороге Р-44 «Гродно – Ружаны – Ивацевичи», – сообщили в УВД Брестского облисполкома.
На 103-м километре трассы, в момент обгона грузовика Scania, за рулем которого был 31-летний водитель, произошло лобовое столкновение с Mitsubishi, которым управлял 51-летний житель Пружанского района, а также попутное столкновение с вышеуказанным Scania.
А затем 58-летний водитель автомобиль Peugeot совершил попутное столкновение с автомобилем Mitsubishi.
В результате происшествия водитель, 52-летняя пассажир Mitsubishi, 36-летняя, 15-летняя, 9-летний пассажиры Volkswagen госпитализированы. Проводится проверка.
Бригады скорой оказали первичную медпомощь пострадавшим, после чего их доставили в Пружанскую центральную районную больницу.
У пострадавших диагностированы травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые, переломы, повреждения внутренних органов. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Один пострадавший со сложными сочетанными травмами госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации, остальные – в травматологическое.