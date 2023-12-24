Триста спартанцев нервно курят в сторонке: эксперт оценил ситуацию на левобережье Днепра 24.12.2023, 11:48

Александр Коваленко

ВСУ успешно удерживают плацдарм, отбивая атаки в сотни раз большей группировки россиян.

Российские оккупанты прилагают максимум усилий для нейтрализации плацдарма Сил обороны на левом берегу Херсонской области. О ситуации в районе Крынок рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Так, эксперт отметил, что с целью выбить ВСУ с левого берега оккупанты значительно увеличили и усилили группировку «Днепр» - если на начало ноября ее численность составляла около 64 тысяч, то по состоянию на сейчас это более 74 тысяч оккупантов.

Кроме того, значительно увеличилось количество ББМ - если в начале ноября их было до 750, то сейчас это 950 ББМ, что обусловлено возросшей потребностью штурмовых действий, отметил эксперт. В то же время, он обратил внимание на значительное сокращение артиллерийской компоненты – с 900 ствольных арт-систем в начале ноября до около 550 по состоянию на сейчас.

«Тем не менее, применение тактических групп, численно сопоставимых с двумя бригадами, по флангам и фронтально на село, на сегодняшний день не принесло желаемого результата командованию РОВ», - оценил Коваленко, добавив, что, скорее всего командир сил «группы Днепр» Михаил Теплинский будет во всём винить нехватку сил и средств и требовать доведения группировки до численности более 80 тысяч.

По его мнению, это вполне реальная численность, которую командование РОВ сможет достигнуть, благодаря использованию ресурса группировки «Оборона Крыма», где помимо постоянной группировки проходит формирование двух дивизий.

«С другой стороны, увеличение группировки, которая и так в сотни раз превышает группу удерживающую плацдарм и которую не могут выбить, это уже не просто моветон, а тотальный позор. Триста спартанцев нервно курят в сторонке», - подчеркнул эксперт.

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