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В Севастополе раздался громкий взрыв: оккупанты паникуют из-за «шума ракет»

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  • 24.12.2023, 11:59
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В Севастополе раздался громкий взрыв: оккупанты паникуют из-за «шума ракет»

В городских домах задрожали стекла.

В Севастополе, на территории временно оккупированного Крыма, утром, 24 декабря, прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«Как сообщил наш корреспондент, около 08:35 по местному времени прогремел мощный взрыв, от которого задрожали окна. Перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты», - пишет издание.

Стоит добавить, что пока официальные лица, или военное командование Украины никак не комментировало ситуацию. Также тишину сохраняет оккупационная так называемая «власть».

Заявлений от российских властей города не было.

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