«При встрече оказалось, что маленькая и стройная девушка с фото в жизни совсем не такая» 4 24.12.2023, 12:08

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Белорусы и белоруски рассказали о своих самых странных свиданиях.

На свидании обычно хочется произвести приятное впечатление, чтобы не ударить в грязь лицом, даже если отношения в итоге не сложатся. Но иногда жизнь вносит свои коррективы, да и понимание «нормы» у всех людей разное. От этого могут случаться как милые курьезы, так и по-настоящему нервные ситуации.

Белорусы и белоруски рассказали «Зеркалу» о своих свиданиях, в которых все «пошло не так».

Все имена изменены в целях безопасности собеседников.

«Даже не представлял, что человеческий желудок настолько объемный»

По словам Артема, когда ему было 24 года, он выучил урок, что «перестраховка бывает во вред».

— Познакомился с девушкой в приложении. Она показалась мне творческой, мы мило общались, потом договорились сходить на свидание. Начали с театра, продолжили в ресторанчике азиатской кухни, и там на предложение посмотреть, как я живу, получил утвердительный ответ. В общем, дело шло к приятной близости, — вспоминает собеседник.

И признается: нередко бывает, что он начинает сильно нервничать с новой партнершей и от этого эрекция пропадает. Поэтому, объясняет Артем, он решил выпить средство для улучшения потенции, «чтобы ни волнение, ни выпитый алкоголь не помешали».

Одновременный прием средств для увеличения потенции и алкоголя может негативно отразиться на здоровье. Исследованиями не подтверждена опасность их сочетания в разумных количествах, то есть если речь идет об одном бокале вина и рекомендованной дозе препарата. То, что злоупотребление заканчивается плохо, показывает практика. Например, в 2022 году 30-летнего мужчину врачи в России еле успели спасти от последствий употребления стимуляторов потенции с алкоголем.

— Вечер шел по плану. Даже с опережением графика, — смеется Артем. — Но в какой-то момент почувствовал, что надвигается страшное — таблетки спровоцировали просто жуткую диарею. До того вечера даже не представлял, что человеческий желудок настолько объемный: продолжалась эта феерия всю ночь, запасы туалетной бумаги были истощены.

Для своей спутницы Артем придумал легенду, что в несварении виновата азиатская еда, хотя сам он никогда не травился в том заведении.

— Позже оказалось, диарея как побочный эффект от препаратов для потенции — весьма распространенное явление. Потом похожие истории слышал от своих знакомых, все покупали белорусскую версию таблеток. Но импортная стоит в разы дороже! Получается, расщедрился на ресторан, но сэкономил на себе, — шутит собеседник.

Отношений у него с той самой девушкой не сложилось. Но не из-за диареи: в качестве приятелей они общаются до сих пор, хотя с той истории прошло уже больше 10 лет.

«Сначала решила, что это дождь»

Неловкая история случилась с Ульяной, когда она еще училась на первом курсе. На одном из первых свиданий она и молодой человек отправились в один из парков в центре города.

— Валялись, обнимались на травке — такая подростковая романтика, — рассказывает девушка. — В какой-то момент я почувствовала, что мне что-то приземлилось на очки и на лицо. Сначала я решила, что дождь. Уже потом поняла, что птица. Вернее, продукты ее жизнедеятельности.

Девушка решила сделать вид, что ничего не было. Она быстро отвернулась, думая, что сейчас незаметно все сотрет рукавом куртки. Но не вышло: птичьи фекалии все равно остались на очках и коже, только теперь еще и размазались по одежде.

— Парень, конечно, заметил. Очень сильно смеялся и говорил что-то в стиле «ха-ха, на тебя птица н*****а», — вспоминает Ульяна. — Потом я пыталась все это г***о листочком оттереть. С лица все-таки удалось, а куртку потом пришлось стирать!

Позже, по словам собеседницы, ее спутник рассказывал о ее «позоре» общим знакомым. Ульяна говорит, что сейчас и сама бы посмеялась от такого происшествия, но тогда казалось, что это катастрофа и отношения теперь закончатся. Так и вышло, но не из-за этой ситуации, а чуть позже — уже по другим причинам.

«Не рассчитывал на большее, но девушка так не думала»

Владимир пару лет назад познакомился с девушкой через приложение — в Tinder. Беседа, по воспоминаниям собеседника, завязалась очень живая. Продолжалось онлайн-общение где-то полторы недели, после чего Владимир пригласил новую знакомую на свидание.

— Сначала она написала, что не сможет прийти в оговоренное время. С кем не бывает, договорились заново, — вспоминает собеседник. — Мне уже очень хотелось встретиться, тем более девушка задавала недвусмысленные вопросы: например, какого цвета белье ей надеть. К тому же стало интересно, как она выглядит вживую: в профиле было всего две фотографии.

Владимир говорит, что в Tinder было указано только имя девушки, но в разговоре она рассказала некоторые детали своей жизни, по которым можно было вычислить и фамилию. Наш собеседник из любопытства нашел ее страницы в других соцсетях и понял, что фотографии в приложении были не совсем новые.

— В соцсетях она выглядела чуть старше, чем на фото в Tinder, но хорошо, — уточняет Владимир. — На месте встречи же оказалось, что маленькая и стройная девушка с фото в жизни — очень полная. Стало немного обидно, что все вышло так и она не рассказала, что снимки настолько старые. По ее словам, свежих фото просто не делала из-за работы на удаленке и ковида. Считаю неправильным осуждать людей за вес, но факт того, что мне соврали, не понравился. С другой стороны, такое тоже можно понять: для нее это, возможно, болезненная тема, потому и умолчала.

Хоть первое впечатление у Владимира и было подпорчено, но со свидания он не убежал — общаться с девушкой ему все-таки нравилось. В итоге наш собеседник пригласил ее на ужин к себе.

— В любом случае на что-то большее я не рассчитывал на первом свидании. А вот девушка так не думала и продолжала делать знаки внимания и старалась сблизиться. Я аккуратно переводил разговор на другие темы. В итоге она набросилась на меня с поцелуями, отчего вырваться было очень тяжело. Я и сам тогда немало весил, но девушка была тяжелее, — вспоминает Владимир. — Кое-как объяснил ей, что сексом на первом свидании не занимаюсь. Вся сцена заняла пару минут, но они без преувеличения казались тогда вечностью.

После этого молодые люди немного посидели и поиграли в настольные игры, после чего Владимир проводил новую знакомую до такси. Еще несколько дней он из вежливости пообщался с ней, а потом перестал писать.

— Мне было банально страшно, если честно, — признается мужчина. — Потом еще несколько недель отходил от этого, чувствовал, словно меня чуть не изнасиловали. Сейчас, безусловно, это вспоминается как забавный опыт. Но теперь я понял, как не стоит себя вести: раньше старался всегда угодить девушкам — так меня воспитали.

«Калі ён імкнуўся мяне пацалаваць, я падстаўляла шчокі»

Когда Светлана шла на очередное свидание с молодым человеком, она не ожидала подвоха. По ее словам, потенциальный бойфренд уже успел произвести нормальное впечатление: работал в IT и ни в чем странном по ходу знакомства замечен не был.

— Але ў той дзень мы прыйшлі ў кафэ, і размова неяк зайшла пра зубныя шчоткі. Ён пахваліўся, што нядаўна набыў сабе электрычную. Ну, я пахваліла яго выбар, кажу: «Крута». А ён чамусьці пачаў расказваць, як не вельмі любіць чысціць зубы і час ад часу перад сном гэту справу прапускае, — вспоминает Светлана.

По словам собеседницы, остаток вечера она просидела, пытаясь вспомнить, целовались ли они уже этим вечером. И если да, чистил ли он все-таки зубы сегодня.

— Пасля таго, калі ён імкнуўся мяне пацалаваць, я падстаўляла шчокі, — говорит Светлана. — Працягу гэтых сустрэч, канешне, не было. Чалавек ён добры, але быць разам з тым, хто часам не чысціць зубы, я не магу.

«Принесли счет, и парень решил пошутить»

Инна была еще студенткой, когда устроилась на свою первую работу в ресторан быстрого питания. После смены она с коллегами и их знакомыми нередко проводила время в сквере неподалеку от их заведения.

— Однажды в компанию кто-то привел еще незнакомого мне парня. Мы разговорились, я ему понравилась, и он пригласил меня на свидание. Для него выбрали место в центре города: насколько помню, оно было одно из первых, где в Минске вообще появились суши, — рассказывает Инна.

Сам ужин шел «без происшествий», хотя наша собеседница, по ее словам, не была в восторге от общения. В компании парень показался ей веселым и остроумным, а наедине с девушкой стушевался и зажался.

— Я уже, честно говоря, думала о том, как бы закончить этот нудный вечер, — говорит Инна. — Тут нам как раз принесли счет. Парень взял его и спросил: «Ну что, наполопам?» — это был как бы юмор такой, видимо, чтобы не спрашивать напрямую. После такой «шутки» первая мысль была: «Чувак, ты серьезно?» — но обсуждать эту тему с ним уже не хотелось, особенно после такого каламбура вместо десерта. Скажи нормально: «Я хочу разделить счет с тобой пополам». Но из-за того, что он не может и переводит все в шутку, это выглядело еще плачевнее.

Инна работала и могла заплатить за себя, что и сделала. По ее словам, того парня она больше не видела ни разу в жизни. Он пытался ей писать и звонить (соцсети в те времена не были еще популярны), но она не реагировала на его попытки и в конце концов вовсе заблокировала его номер.

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