Все российские корабли убрались из Черного и Азовского морей 3 24.12.2023, 12:17

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Что произошло?

По состоянию на 10:00 утра 24 декабря в акваториях Черного и Азовского морей отсутствуют корабли российского флота. В то же время РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.

При этом российские войска держат ракетоносители в Средиземном море. Об этом сообщили в командовании Военно-морских сил ВСУ.

В Черном и Азовском море на утро 24 декабря нет ни одного российского корабля. В Средиземном море находятся 4 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до 16 ракет.

Также в ВМС ВСУ отметили, что за прошедшие сутки в интересах страны-террориста проход по Керченскому проливу совершили более десяти кораблей. В Азовское море зашли 11 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор, в Черное – два судна.

Кроме того, оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

По информации погодного сервиса Ventusky, утром 24 декабря в Черном море продолжает бушевать мощный шторм. У побережья временно оккупированного Крыма высота волн достигает 2,5 метров.

Напомним, с помощью морских ударных дронов в 2023 году украинские воины смогли отбросить российский флот от украинских берегов и заставить вражеские корабли бежать из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.

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