«Хватит, навоевались»: депутаты из Петербурга потребовали срочной демобилизации 7 24.12.2023, 12:34

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И прекращения войны против Украины.

Четверо депутатов МО «Смольнинское» из Петербурга записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием вернуть мобилизованных домой и прекратить войну в Украине.

Корреспондент «Север.Реалии» поговорил с депутатами, которые поддержали жен мобилизованных, и выяснил, почему они не верят, что Путин откликнется на их обращение.

«Больше года назад вы подписали указ о мобилизации. Вы вырвали 300 тысяч мужчин из обычной жизни и бросили их на войну против Украины. Война, которую вы начали, не имеет ни цели, ни смысла, и принесла лишь страдания. Вы уже помиловали 5000 заключенных. Убийцы, насильники, маньяки получали президентский указ о помиловании и возможность вернуться домой после полугода службы. Тем временем мобилизованные уже 15 месяцев находятся на фронте, и неизвестно, когда это закончится. Они устали, семьи ждут их дома. Мы требуем: подпишите указ о демобилизации и прекращении войны. Сделайте подарок российским семьям! К Новому году верните отцов, мужей и сыновей. Хватит, навоевались. Время вернуться домой», – говорится в обращении, авторами которого стали депутаты Екатерина Кузнецова, Дмитрий Балтруков, Дмитрий Палюга и Никита Юферев, вынужденные уехать из России из-за открытой антивоенной позиции.

Никита Юферев рассказал «Север.Реалии», что авторы обращения не ждут, что Путин отреагирует на их послание: прекратит войну или вернет мобилизованных домой.

«Мы сознательно не отправляли обращение в Кремль, не писали его на депутатском бланке. Потому что все равно это прочитает старший помощник младшего референта и, естественно, что Путин это никогда не прочитает, не прослезится и не умилится. Мы видим это как часть общественной кампании, которую ведет движение жен мобилизованных, и пытаемся эту кампанию поддержать», – объясняет Юферев причину появления видеоролика.

Видеообращение уже разместили в группах против мобилизации и каналах жен мобилизованных из сообщества «Путь домой».

Депутаты «Смольнинского» ранее уже обращались не только к Путину, но и к депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федерации. В сентябре 2022 года они, находясь в России, предложили членам Совфеда рассмотреть вопрос о госизмене в отношении Владимира Путина из-за войны в Украине. После этого против авторов обращения возбудили дело о «дискредитации» и оштрафовали: Дмитрия Палюгу на 47 тысяч рублей, Никиту Юферева на 46 тысяч, Ивана Чеботаря, Дмитрия Балтрукова и Анну Киселеву – на 44 тысячи рублей каждого. Авторы обращения уехали из России.

Кроме персонального давления на депутатов, власти начали процедуру роспуска муниципального совета «Смольнинское», тем самым лишив депутатов их мандатов. Через неделю после обращения по госизмене суд признал совет «Смольнинского» бездействующим и принял решение о его роспуске. Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло законопроект о роспуске совета в связи с его «бездействием» из-за того, что депутаты очно не собирались более трех месяцев. Законопроект рассматривался по инициативе губернатора города Александра Беглова.

По мнению депутатов, совет пытаются распустить именно из-за их обращений и требований вернуть военных домой и прекратить войну в Украине.

«Процедура эта длинная и никак не влияет на нашу работу – мы уже не обращаем внимания и просто делаем свое депутатское дело. Сколько дадут – столько и будем работать», – говорит мундеп Никита Юферев.

«Для многих россиян – кто не может вместе с родственниками встретить его – традиционный семейный праздник, каким всегда был Новый год, окрасился другими красками. Представить, что сейчас тысячи россиян проведут этот праздник в окопе, пытаясь отвоевать клочок чужой страны, а не дома с семьей, – это сейчас кажется особенно дико, хотя и раньше это, конечно, не казалось нормальным», – рассуждает другой автор видео Дмитрий Палюга.

Многочисленные обращения, видео в адрес парламентариев из Госдумы, членов Совфеда и президента – единственный оставшийся выход для уехавших из России депутатов продолжать свою работу и представлять интересы граждан, считает муниципальный депутат Дмитрий Балтруков.

«Поскольку нам не дают исполнять свои обязанности как депутатам, нам пришлось перейти к жанру обращений на актуальные темы. Все темы идут от наших избирателей, они пишут о том, что их волнует, а мы реагируем. А у них проблема одна: чтобы их родственники вернулись домой. У них разное представление о том, что должно произойти дальше: некоторые говорят “одних должны заменить другими”, кто-то считает, как и мы, что война должна быть прекращена. Мы в своем обращении требуем возврата мобилизованных путем прекращения войны, – говорит Балтруков. – Людям важно, чтобы в публичных каналах кто-то вышел и сказал, что разделяет их позицию. Вряд ли муниципальные депутаты могут перевернуть мир, но хоть что-то».

Мундеп Екатерина Кузнецова как женщина понимает жен и матерей мобилизованных, которые месяцами пишут разные обращения с одним лишь требованием: вернуть своих близких домой.

«Скоро католическое рождество, и я была на предрождественской проповеди Папы Римского, в которой он просил всех нас молиться за мир в Украине, Израиле, Палестине. Кроме того, скоро выборы президента, и можно попробовать сейчас что-то поменять», – рассуждает Кузнецова.

Отсутствие какой-либо реакции Владимира Путина во время прямой линии на массовые СМС и письма жен и матерей военных произвело на последних большое впечатление.

«Все ждали пресс-конференции Путина, что он обратит на их письма внимание и как-то прокомментирует. Но Путин упорно их не замечал, не замечал их вопросы – эта тема была всячески обойдена, ее пытаются не замечать. И поскольку мы тоже официальные лица – не федерального уровня, а просто муниципальные депутаты – мы обратились с этой темой публично, – говорит Никита Юферев. – Люди увидели впервые, что кто-то из официальных лиц, кто занимает депутатский офис, их поддержал – для них это очень важно. Я надеюсь, они продолжат борьбу за своих мужчин, и если это чуть-чуть им поможет, то хорошо. Если поначалу они требовали отправить на “СВО” (так российские власти и СМИ называют войну в Украине. – СР) вместо их мужей каких-либо других мужчин, то сейчас их риторика поменялась. После того как Путин проигнорировал их запрос, они просто требуют вернуть мужчин без всяких условий. Без замены. Мы все антивоенные депутаты и с самого начала протестовали против войны, пытались организовать митинги. Сейчас наши взгляды вместе с этим движением встретились – мы нашли общие точки соприкосновения. Им нужна наша поддержка. Можно по-разному относиться к тем мужчинами, которые пошли в Украину или которых забрали по мобилизации. Кто-то говорит, что они «сами виноваты», но это все живые люди. Главная задача тех, кто настроен, как мы, антивоенно-гуманно, – чтобы как можно меньше российских солдат было на территории Украины. Лучше всего, чтобы они все ушли оттуда живыми и здоровыми и вернулись к своим семьям, детям, а не в цинковых гробах».

Дмитрий Палюга говорит, что после этого видеообращения депутаты получили множество писем и комментариев от несвойственной им аудитории.

«Мы традиционно такие классические либеральные политики низового уровня: наша аудитория, которая голосовала и поддерживала нас, – либерально настроенные россияне, которые в курсе политики. Сейчас мы видим, что очень большая отдача идет от людей, которых раньше можно было называть аполитичными. И у них нет возможности повлиять на эту систему, – говорит Палюга. – Они жили своей обычной жизнью, полагая, что «оно все работает и все не так плохо». Но когда они столкнулись с мобилизацией, то поняли, что просто бьются лбом об стенку. И сейчас накопился огромный запрос на поддержку людей. Им очень важно, что их услышали, озвучили их проблему. В который раз я замечаю, что мы получаем минимальное количество хейта, иллюзия поддержки партии войны рушится с каждым нашим обращением».

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