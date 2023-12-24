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Лукашисты задержали жителя Бреста прямо на границе

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  • 24.12.2023, 12:38
  • 3,652
Лукашисты задержали жителя Бреста прямо на границе

Белорус некоторое время находился в Польше.

Приближенный к силовикам телеграм-канал опубликовал видео с задержанным на границе брестчанином. «Медиазона» нашла его страничку в соцсетях, согласно которой задержанного зовут Дмитрий Федорович.

На видео белорус говорит, что ранее был осужден по административной статье «за участие в митинге и хулиганстве».

Федоровича задержали на границе. В его телефоне силовики нашли фотографии с бчб-флагом. Некоторое время белорус находился в Польше, но подробности задержания и то, в чем обвиняют мужчину, неизвестны.

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