Лукашисты задержали жителя Бреста прямо на границе

Лукашисты задержали жителя Бреста прямо на границе1
- 24.12.2023, 12:38
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Белорус некоторое время находился в Польше.
Приближенный к силовикам телеграм-канал опубликовал видео с задержанным на границе брестчанином. «Медиазона» нашла его страничку в соцсетях, согласно которой задержанного зовут Дмитрий Федорович.
На видео белорус говорит, что ранее был осужден по административной статье «за участие в митинге и хулиганстве».
Федоровича задержали на границе. В его телефоне силовики нашли фотографии с бчб-флагом. Некоторое время белорус находился в Польше, но подробности задержания и то, в чем обвиняют мужчину, неизвестны.