закрыть
24 декабря 2023, воскресенье, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Партизаны в Крыму пробрались на склад техники и внезапно обнаружили командный пункт РФ

  • 24.12.2023, 12:44
  • 2,270
Партизаны в Крыму пробрались на склад техники и внезапно обнаружили командный пункт РФ

Секретная база находится недалеко от Евпатории.

Украинское подполье обнаружило командный пункт российской армии недалеко от Евпатории в пгт Новоозерное. Об этом говорится в сообщении движения «Атеш» в Telegram.

Партизаны говорят, что проникли на территорию склада, который ранее использовали для хранения боеприпасов. Там они увидели командный пункт ВС РФ.

В частности, на территории склада было обнаружено командно-штабная машина и автомобили на гражданских номерах.

Подполье выяснило, что за последние несколько дней российские военные перевезли сюда несколько единиц военной техники, для пополнения своих потерь на юге Украины.

Также в движении «Атеш» поделились координатами обнаруженного командного пункта — 45.373470, 33.104246.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы Роман Свитан
Кремль в панике
Кремль в панике Александр Невзоров