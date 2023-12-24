Партизаны в Крыму пробрались на склад техники и внезапно обнаружили командный пункт РФ
- 24.12.2023, 12:44
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Секретная база находится недалеко от Евпатории.
Украинское подполье обнаружило командный пункт российской армии недалеко от Евпатории в пгт Новоозерное. Об этом говорится в сообщении движения «Атеш» в Telegram.
Партизаны говорят, что проникли на территорию склада, который ранее использовали для хранения боеприпасов. Там они увидели командный пункт ВС РФ.
В частности, на территории склада было обнаружено командно-штабная машина и автомобили на гражданских номерах.
Подполье выяснило, что за последние несколько дней российские военные перевезли сюда несколько единиц военной техники, для пополнения своих потерь на юге Украины.
Также в движении «Атеш» поделились координатами обнаруженного командного пункта — 45.373470, 33.104246.