закрыть
24 декабря 2023, воскресенье, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пятеро белорусов хотели купить новогодние елки в Instagram, но что-то пошло не так

  • 24.12.2023, 12:53
Пятеро белорусов хотели купить новогодние елки в Instagram, но что-то пошло не так

Остались и без елей, и без денег.

В декабре пятеро лидчан попались на уловки злоумышленников по продаже новогодних елей, еще двое собирались приобрести смартфон и верхнюю одежду, но тоже остались без денег и товара. Об обмане пользователей соцсетей мошенниками рассказали в милиции Лиды.

Судя по сообщению милиции, все жертвы обмана пытались приобрести товары через соцсеть Instagram.

«Во всех случаях один и тот же сценарий: реклама аккаунта по продаже товара, огромное количество положительных отзывов, вежливое общение с покупателем и, конечно же, 100% предоплата, либо заманчивая скидка на покупку при полной предоплате за товар», — отметили в милиции.

Исходя из сообщения, можно предположить, что пользователи переводили деньги за выбранные товары, но покупка до них так и не доходила.

«Напоминаем вам о необходимости проявлять бдительность при осуществлении покупок в социальных сетях. Не поддавайтесь на уловки злоумышленников, не соглашайтесь на «выгодные» предложения и полную предоплату за товар. Количество подписчиков, положительные отзывы, приятное общение – все это лишь для того, чтобы ввести вас в заблуждение и заполучить ваши денежные средства», — пишут сотрудники МВД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы Роман Свитан
Кремль в панике
Кремль в панике Александр Невзоров