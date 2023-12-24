Пятеро белорусов хотели купить новогодние елки в Instagram, но что-то пошло не так 24.12.2023, 12:53

Остались и без елей, и без денег.

В декабре пятеро лидчан попались на уловки злоумышленников по продаже новогодних елей, еще двое собирались приобрести смартфон и верхнюю одежду, но тоже остались без денег и товара. Об обмане пользователей соцсетей мошенниками рассказали в милиции Лиды.

Судя по сообщению милиции, все жертвы обмана пытались приобрести товары через соцсеть Instagram.

«Во всех случаях один и тот же сценарий: реклама аккаунта по продаже товара, огромное количество положительных отзывов, вежливое общение с покупателем и, конечно же, 100% предоплата, либо заманчивая скидка на покупку при полной предоплате за товар», — отметили в милиции.

Исходя из сообщения, можно предположить, что пользователи переводили деньги за выбранные товары, но покупка до них так и не доходила.

«Напоминаем вам о необходимости проявлять бдительность при осуществлении покупок в социальных сетях. Не поддавайтесь на уловки злоумышленников, не соглашайтесь на «выгодные» предложения и полную предоплату за товар. Количество подписчиков, положительные отзывы, приятное общение – все это лишь для того, чтобы ввести вас в заблуждение и заполучить ваши денежные средства», — пишут сотрудники МВД.

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