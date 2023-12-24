Карма в действии: как поплатились российские «военкоры» 1 Юрий Карин, OBOZ.UA

24.12.2023, 13:01

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Некоторым щедрая поддержка Кремля уже не понадобится.

С начала развязанной Путиным войны против Украины на поверхность всплыли так называемые журналисты и блогеры, быстро превратившиеся в информационную обслугу Кремля. Сегодня они работают под четким руководством спецслужб и зарабатывают миллионы на крови украинцев.

Как в России появились «военкоры»

В разрезе так называемой гибридной доктрины от 2013 года начальника генштаба ВС РФ генерала Герасимова, предполагающей информационное противоборство, российской пропагандистской машиной было реализовано такое понятие как «военкоры». И это не классическое понимание термина «военный корреспондент» при какой-либо редакции, а прикрытые журналистскими удостоверениями особи, имеющие свои каналы вещания – сегодня в основном в Telegram.

То есть альтернативно одаренные поставщики информации из зон военных (гибридных) конфликтов, активно поддерживающие и оправдывающие военные преступления Кремля, а также выступающие за продолжение кровопролития.

Популярность «военкоров» началась с освещения событий на украинском Донбассе в 2014 году, однако наибольший прирост аудитории и известности произошел после полномасштабного вторжения в Украину. И, что самое интересное, набор «подписоты» активизировался в момент провалов российской армии в Украине.

Краснопогонники

Так называемые военкоры первыми публикуют информацию с фронта в обход официальных сообщений российского минобороны. Даже ту, которую у верховного оленевода (Шойгу) не хотели бы афишировать. Но поголовью РФ надо скармливать причину неудач российской армии и перекладывать вину с бункерного психопата как главного виновника всех бед россиян, на командиров на местах.

Именно «информация с полей» когда Силы обороны Украины проводили успешные операции в Харьковской и Херсонской областях приводила к резкому росту посещаемости ресурсов «военкоров». И все по простой причине – «стендапы» рупора МО РФ генерала Конашенкова про тысячи сбитых авианосцев не заходили даже населению страны-агрессора, дебилизированному кремлевской пропагандой до крайней степени деградации.

Были периоды, когда «военкоры» позволяли себе сообщать о проблемах на фронте – «мясных» штурмах, снарядном голоде, проблемах с обеспечением и т.д. К слову, как раз в освещении проблемы нехватки снарядов на фронте в прошлом году военкоры спелись с сетками Telegram-каналов, подконтрольных так называемой ЧВК «Вагнера». Дошло до того, что некоторые начали позволять себе аж критику российских генералов.

Последнее напрямую указывает на подконтрольность так называемых «военкоров» российским спецслужбам, что обосновывает процессы внутривидовой борьбы среди спецслужб и военных, обострившиеся на фоне неудач в оккупации Украины. Да и в целом, учитывая практику российских спецслужб всецелого контроля над СМИ было бы странно, если бы «военкоры» являлись независимыми.

Красные линии

Военкоры стали непосредственной частью государственной пропаганды. Они качественно отрабатывали провалы российских войск и забрасывали в информационное пространство дичайшие фейки об Украине. Так, во время бегства российских войск из Киевской, Сумской и Черниговской областей «военкоры» оправдывали это необходимостью перегруппировки войск.

«Жест доброй воли» в их интерпретации случился потому, что это направление не было основным ударом, а он якобы концентрировался на юге и на востоке Украины. Развивая эту линию, военкоры отрицали факты совершения военных преступлений российской армией в Киевской области, называя массовые захоронения гражданских фейком и постановкой западных спецслужб.

На ресурс «военкоров», выслуживающихся перед царем до хруста в позвоночнике и постепенно набирающих влиятельность в информационном поле, обратили внимание и в Кремле. После встречи с Путиным в тесном кругу, а не за длинным столом бункерного протокола, «военкоры» перешли под полный контроль администрации президента РФ.

Некая вседозволенность в плане критики военного руководства и постов о системных проблемах оккупационных войск у информационной обслуги войны осталась, но под четкой координацией свыше. Отказ сотрудничать или малейшие попытки критиковать кремлевского маньяка по древней чекистской традиции означал бы стремительное завершение карьеры, поскольку при желании в критических публикациях военкоров можно легко подобрать факты под статью о «дискредитации СВО». И хотя проверки, например, Пегова, Татарского, Подоляки по этой статье генпрокуратура РФ действительно проводила, но никого не посадили.

Клоункоры

Весьма качественная характеристика деятельности так называемых «военкоров» была дана украинским блогером Фашиком Донецким – «клоункоры». По количеству вброшенных дичайших фейков эти несколько десятков альтернативно одаренных организмов, наверное, переплюнули всю российскую, да и совковую пропаганду.

Печально известный Александр Коц начинал «гибридить» еще в Революцию Достоинства, а после этого весной 2014 года отправился на Донбасс. Где вместе с еще одним существом с корочками российского журналиста по имени Дмитрий Стешин принял участие в допросе троих офицеров СБУ, захваченных бандой Гиркина (Стрелкова).

Видимо за это преступление кремлевский маньяк и удостоил Коца постом в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.

Фейков в бэкграунде Коца вагон и меленькая тележка. Наиболее яркие из них – это вбросы про «грузинских снайперов на Майдане» и обвинение ВСУ в убийстве жителей Бучи.

Потоки откровенной лжи о российско-украинской войне (а если официально – «за распространение российской пропаганды») стали причиной наложения санкций со стороны ЕС на «военкоров» и блогеров-миллионников Семена Пегова (WarGonzo), Евгения Поддубного («Поддубный |Z|О|V| edition»), Александра Сладкова («Сладков +») и Михаила Звинчука («Рыбарь»).

Кесарю – кесарево, военкору – …

По результатам исследования «Агентство. Новости», все вышеперечисленные существа далеко не бедные люди. Развязанное их руководителем кровопролитие приносит только на рекламе в их Telegram-каналах от 500 тысяч до 1.6 млн рублей в месяц.

Только вот в век развития информационных технологий карма настигает человека при жизни, особенно, если это российский военкор. Если перед Коцем и Ко еще стоит проблема, куда удачно вложить рекламные деньги, то для Владлена Татарского она уже снята. Наглухо.

Грабитель банков Макс Фомин, взявший псевдоним Татарский, примкнул к оккупантам еще в 2014 году, бежав из горловской колонии. В «героической» биографии уголовника указываются факты участия в «ополчении» с позывным «Профессор», отсидка в тюрьме «ДНР», помилование гауляйтером Захарченко и авторство трех книг. В апреле 2023 года презентация крайней из них в российском Санкт-Петербурге стала в прямом смысле взрывной. Принесенный «поклонницей» бюстик «военкора» сдетонировал и отправил Фомина-Татарского в ад.

В след за ним в отправился и коллега-сепаратист Геннадий Дубовой – участник российской военной агрессии против Украины с 2014 года, «заслуженный журналист ДНР» и член «союза писателей ДНР». «Военкор» был раздавлен машиной оккупантов в центре Донецка.

Закончил свою карьеру «военкора» РИА «Новости» и автор Telegram-канала «Нежурка» Ростислав Журавлев. Попавшие с ним под обстрел в Запорожской области еще три «военкора» от российских средств массовой дезинформации получили ранения.

В октябре 2022 года, недалеко от временно оккупированного Донецка, получил ранение Семен Пегов, наступив на мину «Лепесток». Чтобы привлечь внимание, из этого он сделал целое событие. Заявив, что якобы лишился части ноги и был обласкан самим бункерным психопатом, вручившим ему орден «Мужества».

На фоне вышеперечисленного мелкие неприятности случились еще с двумя российскими «военкорами». Неизвестные, но, думается, очень хорошие люди, запенили двери квартир Романа Сапонькова (имеет одноименный Telegram-канал) и Дмитрия Стешина («Русский тарантасъ»). Это хороший сигнал, дающий надежду на пополнение списка «двухсотых военкоров».

Слуги царю

Похоже, в дальнейшем в Кремле планируют все больше использовать «военкоров» в информационной политике, поскольку Путин перед своими псевдовыборами сделает акцент на тематике военных и «СВО». По сути, это уже началось, поскольку просьбу к Путину выдвигаться на выборах озвучил «спикер парламента ДНР», командир батальона «Спарта» Артем Жога. Инициативу выдвижения Путина, естественно, бравурно поддержали «военкоры».

От такого ресурса влияния на патриотическую аудиторию в Кремле вряд ли откажутся, и далее будут только развивать. В частности, когда необходимо, сетку каналов военкоров будут использовать для критики неугодных высокопоставленных военных или даже таких ведомств, как МО и ГШ. Также, когда необходимо, военкоров в АП будут использовать для того, чтобы наоборот отвести внимание от проблемной ситуации или просто ее игнорировать.

А в том, что «военкорам», ставшим в РФ неотъемлемой частью пропагандистской системы, а также соучастниками военных преступлений в Украине, придется за все это расплачиваться – сомневаться не приходится.

Юрий Карин, OBOZ.UA

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