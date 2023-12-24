В «двойнике» минского дома-кукурузы продается крутой пентхаус 24.12.2023, 13:13

Квартиры в высотке не самые обычные.

Улица Веры Хоружей в Минске знаменита своими домами-кукурузами. Про эти здания не раз писали. Но мало кто знает, что в левой части улицы (ближе к бульвару Шевченко) уже в нулевые была построена еще одна кукурузина.

Кирпичную многоэтажку с элитным жильем возвели в 21-м веке. Официально высотку шестой кукурузой никто не называл, однако некоторые черты царицы полей в ней все-таки угадываются. Журналисты realt.by вспомнили, что это за дом и посмотрели, какие квартиры в нем продаются.

Семнадцатиэтажное здание на перекрестке Хоружей и Кропоткина появилось в 2005 году. Застройщиком дома (этого и соседнего) выступала известная компания «Комкон». Новостройки считались элитными, а жилье в них было коммерческим.

Высотка получила статус повышенной комфортности. Здесь − толстые кирпичные стены, два лифта, видеонаблюдение и въезд через шлагбаум. Что касается подражания знаменитым сестрам, то о нем говорят колонны в нижней части здания (у кукуруз такие же) и округлая форма балконов.

Первые два этажа дома отданы под встроенные помещения. Тут работает кафе, пункт выдачи Wildberries и другие сервисы.

В объявлениях отмечается, что за состоянием дома и закрытой придомовой территорией следит товарищество собственников. В подъезде работает консьерж, поэтому тут всегда царят чистота и порядок. Оставить машину жильцы могут возле дома или в подземном паркинге.

Квартиры в высотке также не самые обычные — на старте продаж здесь предлагалось жилье с интересными планировками и большими метражами. Среди вариантов был даже треухровневый пентхаус! О нем мы расскажем чуть ниже.

Расположение у дома — весьма неплохое. Это — так называемый тихий центр. В нескольких минутах ходьбы расположено Комсомольское озеро, Комаровский рынок, парк Дружбы народов. Рядом можно найти множество магазинов, ресторанов и кафе.

Ближайшая остановка общественного транспорта располагается прямо под домом.

Сейчас в постмодернистской кукурузе продается 2 квартиры.

Первая квартира — трехкомнатная, площадью 88,9 квадрата. Она расположена на 5-м этаже. Квартира состоит из трех просторных жилых комнат, хорошо оборудованной вместительной кухни и раздельного санузла. Все комнаты полностью меблированы, что позволяет заселиться сразу же после покупки.

Особого внимания заслуживает застекленная лоджия, которая может стать местом для отдыха, работы или занятий спортом. В квартире есть теплый под и кондиционер. Для бесперебойной подачи горячей воды в квартире установлен бойлер. Также тут есть фильтр для воды, кофемашина и посудомойка. Стоимость квартиры — 145 тысяч долларов (1631 доллар — за метр).

Также тут продается эксклюзивный 3-уровневый пентхаус с личной террасой. Общая площадь этого жилья составляет 261 квадратный метр. Занимает квартира последние этажи дома. На первом уровне расположилась гостиная, кухня, столовая, четыре спальни, два санузла и две ванные комнаты.

На втором уровне − просторная 61-метровая комната-студия. Высота потолков тут − 3.5 метра. Опоясывает этот этаж круговой открытый балкон. Ну, а на третьем уровне находится эксклюзив − открытая терраса с панорамным видом на Минск.

Говорят, отсюда видны все праздничные салюты в городе. Общая площадь террасы − 87 квадратов. Отделки в пентхаусе нет, зато в цену входит парковочное место в подземном паркинге. Стоимость трехуровневой квартиры — 265 тысяч долларов (1014 долларов — за метр).

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