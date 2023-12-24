Яичный легион спешит на помощь

Яичный легион спешит на помощь1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 24.12.2023, 13:15
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Учитесь, Шойгу и Конашенков.
Учитесь, товарищи Шойгу и Конашенков, как скупо, но точно сообщать о выдвижении резервов на позиции.
Россельхознадзор едва ли не в ежедневном режиме начал давать дорогим россиянам сводки о движении азербайджанских яиц на внутренний продовольственный фронт.
Первая партия прибыла 19 декабря в составе 612 тыс. штук. Вторая проследовала на подмогу первой 21 декабря эшелонами через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» в количестве 306 тыс. штук. Обратите внимание, какая точность – каждая драгоценная тысяча на учете.
Непонятно, впрочем, по какой цене эти «иностранные штуки» прибыли в тылы сражающейся России.
А скажите-ка нам, старина Джо, президент кризисной Америки, у вас в США яйца тоже вздорожали, европейские союзники пришли вам на помощь? Ваш Минсельхоз тоже рассказывает американцам, сколько тысяч яиц выгружается в портах?
Телеграм-канал «СерпомПо»