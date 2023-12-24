В 2024 году в Беларуси введут три существенных новшества по пенсиям 1 24.12.2023, 13:16

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Что важно знать, чтобы не попасть в «ловушку».

В 2024 году в Беларуси появится несколько пенсионных новшеств. Одно из них касается минимального страхового стажа, который важен для назначения трудовой пенсии.

«Зеркало» напоминает об основных новшествах.

Выплата пенсий по-новому

В 2024 году заработает новшество по выплате пенсий. Одно из основных изменений — перевод многих белорусов на получение пенсий и пособий на детей через банки. Это затрагивает жителей Минска, а также городов областного подчинения и райцентров. Выбрать финучреждение, через которое получать эти средства, можно самостоятельно.

Напомним, сейчас белорусы по своему выбору могут получать пенсии и пособия на детей через почту или банки.

По-прежнему получать пенсии через почту смогут белорусы старше 70 лет, инвалиды I и II группы, а также жители сельской местности.

Что касается пособий на детей, то возможность получать их через почту оставили за инвалидами I и II группы, а также за семьями, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Жители сельской местности также по-прежнему смогут получать пособия на детей через почту.

Расчету пенсий будут производить по-новому

С 2024 года введут изменения по расчету и назначению пенсий. Со следующего года период, за который берут зарплату для расчета этих выплат, повысят на один год — до 30 лет непрерывного стажа работы.

Для расчета пенсии сейчас берут зарплату за последние 29 лет (348 месяцев) работы подряд (или меньше, если проработали меньше 29 лет). С 1 января 2024 года этот показатель увеличат на один год — до 30 лет (360 месяцев).

Что изменится по страховому стажу

С 2024 года также намерены поднять минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. Сейчас минимальный страховой стаж составляет 19 лет. С 1 января 2024 года он вырастет на полгода — до 19 лет и шести месяцев.

Этот показатель ранее составлял пять лет, но с 2013 года его стали резко повышать. Белорусы, которые по новым правилам не выработали этот стаж, попадают в пенсионную ловушку — они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 182,2 рубля (с ноября ее поднимут до 183,9 рубля).

Ранее с 1 января 2020 года в страховой стаж начали включать срочную службу в армии. Это новшество на стадии обсуждения не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменений не приняли.

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