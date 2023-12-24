Боррель: Россия никогда не была способна стать нацией 24.12.2023, 13:26

Жозеп Боррель

Фото: dpa

В Украине на карту поставлено существование Европейского союза.

Российский диктатор Владимир Путин решил продолжать войну до окончательной победы. В Украине на карту поставлено существование Европейского союза.

Об этом верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью The Guardian.

Как отметил Боррель, сегодня, вероятно, тот момент, когда необходимо оценивать опасность, как угрозу всей Европе, а не только Украине. Если Европейский союз не изменит курс быстро и не мобилизует свои возможности, это позволит диктатору победить в войне.

По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, Путин не удовлетворится оккупированным куском Украины, когда остальная часть страны принадлежит к Европейскому союзу.

«Он не откажется от войны, особенно перед американскими выборами, которые могут предоставить ему гораздо более благоприятный сценарий. Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени», - отметил Боррель и добавил, что диктатор готов воевать до окончательной победы.

По мнению Борреля, успех России зависит от того, сможет ли она вывести на поле боя как можно больше военных, учитывая наибольшее количество потерь. В то же время диктатор ошибся в оценке потенциала своей армии, возможностей украинского сопротивления, воли Европейского союза, а также НАТО. Впрочем, страна-террористы готова воевать и позволять умирать своим людям.

«Россия никогда не была способна стать нацией. Она всегда была империей с царем, с Советами, а теперь с Путиным. Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей - и особенно для нас», - добавил Боррель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».