Налог на Деда Мороза и Снегурочку в Беларуси вырос в два раза 24.12.2023, 13:31

Но и эта сумма может быть умножена на пять.

Налог на Деда Мороза и Снегурочку в этом году имеет фиксированную оплату. Она в два раза больше, чем в прошлом году. Работа на корпоративах и новогодних праздниках для физических лиц рассчитана для каждого населенного пункта. Сколько теперь будет стоить новогоднее чудо, «Гродно Плюс» рассказали в налоговой инспекции.

В преддверии Нового года услуга Деда Мороза и Снегурочки, а также других персонажей становится очень востребованной. Однако чтобы начать подобный вид заработка, необходимо подать в налоговую инспекцию письменное уведомление, его можно оформить также в личном кабинете плательщика. В документе необходимо указать: вид деятельности, период и место осуществления.

Сразу после уплаты единого налога Дед Мороз со Снегурочкой будут официально зарегистрированы и смогут радовать детей на новогодних утренниках.

— При оказании услуг, связанных с поздравлениями в период новогодних праздников ставка единого налога за месяц в Гродненской области составляет: в городе Гродно – 478 белорусских рублей, в городе Лида – 404 белорусских рубля и в иных населенных пунктах – 294 белорусских рублей. Кроме того, следует обратить внимание, деятельность должна осуществляться самостоятельно, без привлечения других физических лиц, - говорит Наталья Довжик, главный государственный налоговый инспектор отдела МНС по Ленинскому району Гродно.

К слову, оплата единого налога должна производиться ежемесячно за все время работы. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы от 20% и выше.

Тех, кто решит схитрить и не оплатит единый налог, сначала обяжут его выплатить. Если подобный случай произойдет повторно, сумма, которую придется уплатить, умножается на пять.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».