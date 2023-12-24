В Москве взвыли из-за конфискации кубышки Путина 4 Альфред Кох

24.12.2023, 13:50

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Альфред Кох

Интересная получается «петрушка».

Я вчера обещал написать о том, что я думаю о возможной конфискации замороженных суверенных активов России. Соответственно – выполняю свое обещание.

Во-первых, о каких суммах идет речь. Согласно данным Financial Times, в прошлом году около 260 млрд евро активов ЦБ РФ были заморожены в странах G7, ЕС и Австралии. Основная часть этой суммы — около 210 млрд евро — хранится в ЕС, включая наличные деньги и государственные облигации, номинированные в евро, долларах и других валютах.

В Европе основная часть активов — около 191 млрд евро — хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Бельгии. Франция, по данным Минфина страны, заморозила вторую по величине сумму, около 19 млрд евро. А, например, Германия заморозила всего около 210 млн евро. (Для сравнения, США заморозили лишь небольшую сумму российских государственных активов: около $5 млрд)

Соответственно, при конфискации суверенных активов России наименьший репутационный ущерб понесут Соединенные Штаты. Этим и объясняется их активность в продавливании этого вопроса.

Администрация США уже официально подтвердила проведение переговоров с союзниками и партнерами по поводу возможности конфискации замороженных активов РФ для их привлечения к восстановлению Украины. Спикер Совета Национальной Безопасности Джон Кирби заявил:

«Я не буду говорить о конкретных предложениях, но скажу только в общем контексте. Мы говорили со многими нашими союзниками и партнерами о том, какова должна быть роль России после конфликта с точки зрения реструктуризации, восстановления Украины в долгосрочной перспективе…

Впрочем, сейчас рано говорить о готовности делать какие-либо конкретные шаги в этом вопросе…. Россия нанесла масштабный ущерб инфраструктуре Украины и убила много украинцев. Поэтому россияне должны отвечать за это в течение длительного времени…».

Песков, естественно, тут же заявил: «…Эта тема для нас является, первое, неприемлемой. Потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы.

Кроме того, те, кто пытается это инициировать, и те, кто будет это реализовывать, должны понимать, что Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал, и будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное. И это, безусловно, будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал.

И в конце концов, также, как говорил Лавров, если у нас что-то будет кем-то конфисковаться, то мы будем смотреть, что можем конфисковать в ответ.

И если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать. Поэтому это шаги, которые не могут не иметь серьезных последствий».

Вот такая получается петрушка. Таким образом решение должны принять либо главы государств-членов ЕС, либо, собственно, правительство и парламент Бельгии, где хранится основная часть замороженных денег. США, и другие страны G7 (Великобритания, Канада и Япония) на Европу могут оказывать только политическое давление, никаких властных полномочий принять решение о конфискации этих денег у них нет.

При принятии решения о конфискации ЕС будет учитывать тот ущерб, который будет нанесен по доверию к европейской финансовой системе со стороны тех стран, которые хранят свои суверенные активы в евро. Это, прежде всего, нефтедобывающие арабские страны, Китай и некоторые другие страны Азии, Африки и Латинской Америки.

С кем-то удастся договориться о том, чтобы они не реагировали на это слишком болезненно, с кем-то – нет, кто-то предпримет демонстративный жест и уведет свои активы. Совершенно ясно, что какой-то ущерб это решение Европе причинит.

Но я бы не преувеличивал его масштабы. Во-первых, потому, что особо некуда идти. В доллар? Хрен редьки не слаще. В юань? Тоже боязно: мало ли что взбредет в голову Си Цзиньпину? Диктаторы – народ малопредсказуемый… Арабским ли шейхам и прочим разным африканцам этого не знать?

А с другой стороны: совершенно ясно, что эти деньги дадут Украине хороший шанс одержать убедительную победу над путинской армией. Это прекрасно понимают в Москве и поэтому так бурно реагируют. На такой расклад у Путина нет ответа. Еще 100 – 200 млрд $ ему взять негде.

Но верно также и то, что при нынешнем положении вещей, эти деньги, пожалуй, единственный источник средств для финансирования Украины и ее армии, который соответствует масштабу задачи. Особенно с учетом того, что деньги нужны здесь и сейчас, а когда американский Конгресс разродится и разродится ли вообще – неясно.

Таким образом европейские лидеры должны решить, какой ущерб для Европы будет сильнее: ущерб от оттока капиталов, связанный с этой злосчастной конфискацией, или ущерб от поражения Украины и победы Путина?

Ведь очевидно, что Европа, которая активно поддерживала Украину в этой войне, будет выглядеть в глазах инвесторов проигравшей стороной. Ее безопасность будет вызывать вполне справедливые сомнения. И захотят ли те же арабские шейхи хранить деньги в Европе, которая будет находится под потенциальной угрозой путинского удара – очень сомнительно. Ведь капитал всегда убегает из тех стран, которые находятся под серьезным риском внешней агрессии. Это азы.

Можно сколько угодно рассуждать о том, нападет ли Путин на Европу в случае своей победы над Украиной или не нападет. Я считаю, что риск невелик. Другие наблюдатели считают иначе. Но ясно одно: в случае победы Украины такого риска нет вовсе. Соответственно: зачем Европе эти риски? Надо просто конфисковать путинскую кубышку и на его же деньги отыметь его по самые не балуйся.

Я не знаю, какая чаша весов перетянет. И решаться ли европейские лидеры на такой радикальный шаг как конфискация суверенных активов. Но то, что дилемма такова – мне совершенно ясно.

А юридическую конструкцию построить – это вопрос десятый. Надо будет – все обоснуют. Закон же – он что дышло. Даром, что европейцы все время талдычат про верховенство права и все такое. Когда жареный петух клюнет – решение быстро находится. Известно же, что самые главные циники на свете – это стряпчие. Хе-хе.

Альфред Кох, t.me

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