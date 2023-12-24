СМИ: Полковник юстиции Эльдар Сафаров и его жена вышли на свободу после 10 суток ареста 4 24.12.2023, 14:03

3,420

Их правовой статус остается неизвестным.

Бывший прокурор, полковник юстиции Эльдар Сафаров и его жена, адвокат Юлия Станкевич вышли на свободу после 10 суток в следственном изоляторе, пишет «Наша ніва». Их правовой статус остается неизвестным.

Вчера сайт Charter97.org первым сообщил об аресте Эльдара Сафарова и его жены. Позже информацию подтвердили правозащитники «Весны».

Стало известно, что супругам инкриминируют «народную» статью 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Они были признаны политзаключенными.

Эльдар Сафаров известен своей работой на ряде громких судебных процессов. Он выступал гособвинителем во втором деле банды Морозова, которое окончилось двумя смертными приговорами, и деле волковысского предпринимателя Николая Автуховича в 2010 году.

Сафаров ушел из органов осенью 2020 года.

«Да, мой уход связан с событиями лета и осени. Но в системе остается много прекрасных людей, и руководителей, и подчиненных, поэтому этим комментарием я и ограничусь – не хочу противопоставлять себя им, не хочу, чтобы хоть одно слово было использовано против них», – говорил он в комментарии журналистам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».