Огуречный пустозвон Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»

24.12.2023, 14:23

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Вырисовывается новый абсурдный сценарий.

Признаться, после очередного затрагивания темы регулирования цен стало интересно, за что же власти возьмутся на этот раз.

Все же еще встают волосы дымом при воспоминаниях о курятине и прочем.

Так вот, в преддверии новогодних праздников в поле зрения Лукашенко попали овощи — в частности, огурцы и помидоры.

Вопрос с теплицами и наполнением внутреннего рынка как-то решили, и даже цены, вроде бы, на те же огурцы стали на 16,5% меньше, но этого же мало. Тем более что в течение месяца стоимость данного овоща все равно увеличилась, да еще и на 66%.

По словам Лукашенко, прошлогодние цены белорусов не волнуют.

«Люди хотят, чтобы и в Новый год они были дешевле», — сказал он.

Оно-то верно, но запредельных ценников не хочется всегда, а не только в канун праздников и выборов.

В общем, теперь данной проблемой занимаются все возможные министерства и ведомства, как будто во главе стола у каждого белоруса в новогоднюю ночь будут исключительно овощные салатики. Видимо, каждый из нас в глубине души вегетарианец/веган и кто там еще, не употребляющий в пищу мясо.

Пока дальнейший сценарий развития события видится так: за неделю чиновники замучают фермеров до такой степени, что те выдадут максимально возможное количество огурцов.

Уже 1 января спрос на них спадет и овощи станут гнить на прилавках и складах. Тогда власти возмутятся, пожурят попавших под руку и начнут устраивать ярмарки с гуманитарными рейдами.

Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»

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