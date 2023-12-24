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Огуречный пустозвон

  • Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»
  • 24.12.2023, 14:23
  • 5,496
Огуречный пустозвон

Вырисовывается новый абсурдный сценарий.

Признаться, после очередного затрагивания темы регулирования цен стало интересно, за что же власти возьмутся на этот раз.

Все же еще встают волосы дымом при воспоминаниях о курятине и прочем.

Так вот, в преддверии новогодних праздников в поле зрения Лукашенко попали овощи — в частности, огурцы и помидоры.

Вопрос с теплицами и наполнением внутреннего рынка как-то решили, и даже цены, вроде бы, на те же огурцы стали на 16,5% меньше, но этого же мало. Тем более что в течение месяца стоимость данного овоща все равно увеличилась, да еще и на 66%.

По словам Лукашенко, прошлогодние цены белорусов не волнуют.

«Люди хотят, чтобы и в Новый год они были дешевле», — сказал он.

Оно-то верно, но запредельных ценников не хочется всегда, а не только в канун праздников и выборов.

В общем, теперь данной проблемой занимаются все возможные министерства и ведомства, как будто во главе стола у каждого белоруса в новогоднюю ночь будут исключительно овощные салатики. Видимо, каждый из нас в глубине души вегетарианец/веган и кто там еще, не употребляющий в пищу мясо.

Пока дальнейший сценарий развития события видится так: за неделю чиновники замучают фермеров до такой степени, что те выдадут максимально возможное количество огурцов.

Уже 1 января спрос на них спадет и овощи станут гнить на прилавках и складах. Тогда власти возмутятся, пожурят попавших под руку и начнут устраивать ярмарки с гуманитарными рейдами.

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