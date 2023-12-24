«Лучший подарок для меня – «шенген» 24.12.2023, 14:45

Белорусы сравнили, что хотели получить на Новый год в детстве и сейчас.

Современные дети гораздо раньше начинают замечать, что у Деда Мороза папины тапки. Мир ускорился и якобы требует соответствующего ритма от людей. Но Новый год в череде праздников занимает отдельное место и позволяет несколько остудить пыл.

Портал Tochka.by обратился к своим читателям и попросил вспомнить о ярких подарках и незабываемых эмоциях. А также ответить на вопрос: что хотели бы получить сейчас или что подарили бы себе сами?

Космонавт, полицейский, рыцарь

Павел признается, что с детства знал: Деда Мороза не существует, а есть Вселенная, которую надо покорить. Вероятно, это связано с тем, что его дедушка преподавал в школе астрономию, а наука и мифы – понятия несовместимые.

И, видимо, совсем неслучайно одним из самых ярких подарков от родителей был луноход. «В какие космические дали мы с ним только не путешествовали», – замечает Паша.

Александру вспомнились сразу два ярких Новых года. Один раз родители нашего читателя заморочились и придумали целую игру. От Деда Мороза досталась подписка на журналы «Один дома» и «Каламбур», а также записка с информацией, где искать следующую подсказку. В найденном тайнике оказалась крутая французская стирающаяся ручка и... новая подсказка. Так через поиски и относительно мелкие презенты читатель дошел до мобильного телефона!

«В другой год у елки оказалась огромная коробка в упаковке, внутри была чуть меньшая и тоже в упаковке. В ней еще несколько «матрешечных» слоев. А финальным аккордом стал цифровой фотоаппарат», – не без удовольствия рассказал свои новогодние истории Саша.

Анна с удивлением для себя обнаружила, что не может ничего вспомнить, как будто ей ничего не дарили. Но, ударившись в воспоминания, все же отметила универсальный подход родителей. Семья была несильно зажиточной, но мама старалась решить вопрос массовостью. Как правило, 1 января дочь находила кучу приятных мелочей вроде фломастеров, блокнотов и раскрасок. Она любила подолгу сидеть и разбирать «развивашки».

Но все же есть у девушки и самое яркое воспоминание – механическая лающая собачка, которая работала на большой батарейке. Даже спустя много лет, во взрослой жизни, Анна просила никому не отдавать игрушку из прошлого, но со временем та изрядно «полиняла» и ушла в небытие.

Виталий смог рассказать о единственном подарке, который в итоге и запомнил. Возможно, этому помогло письмо Деду Морозу, в котором он попросил подарить набор полицейского: пистолет с присосками, наручники, значок, условную рацию и дубинку. Последняя была наименее интересным компонентом. Наручники собеседник научился открывать и без ключа, но все равно было интересно. А «оружие» с «пулями» – сразу пошло в дело.

Вместе с соседом по лестничной клетке новоявленные копы устроили стрельбу по банкам. Так провели весь вечер, хотя обычно в это время катались на горке.

Николай обратил внимание, что такой набор у него тоже был. Но, чтобы не повторяться, описал другой подаренный «образ» рыцаря. Правда, назвать набором это сложно – пластиковые шлем да меч. Тем не менее не избалованному гаджетами советскому ребенку этого вполне хватило. Тем более что периодически можно было менять «эпохи» и возвращаться к пистолету с присосками.

Сам себе режиссер

Портал Tochka.by решил дополнить картину мостиком в будущее и узнать у респондентов, какие подарки они хотели бы получить, если бы у них была возможность выбирать.

Александр мечтает о вполне приземленной вещи, но способной наполнить чувствами. Он давно думает обзавестись кальяном ручной работы, который, к слову, может служить и элементом декора. Хотя мы, конечно, подчеркиваем, что курение в любом виде может навредить здоровью.

Виктория была также лаконична в ответе, но ее желание открывает большие горизонты во всех смыслах. Она мечтает о телескопе. Не менее выгодный способ уйти от обыденности и найти захватывающее увлечение – рассматривать космос.

Виталий подарил бы себе то, что не покупает в обычные дни, – обновил бы какую-нибудь вещь, которая того требует, но вроде как ею еще можно пользоваться.

«У меня есть скейтборд. Ему тысяча лет. Я его бэушным покупал. И до этого им тысячу лет пользовались. Если бы меня спросили – я бы попросил новую доску», – признается наш читатель.

Павел отметил, что в последние годы во время зимних праздников стремится сбежать от обыденности и скуки. «Лучший подарок для меня – «шенген» и открытые границы. Ну, или пусть уже Belavia сделает билеты по €10 хоть куда-нибудь», – вопрошает собеседник у того же космоса (или неба).

Инициативу Павла готова поддержать и Екатерина. Несмотря на отсутствие новогоднего настроения, она понимает, что поднять его способна поездка за границу. На уточняющий вопрос, о каком направлении идет речь, Катя ответила, что предпочитает классику: Центральную Европу вроде Чехии или Словении.

«Впечатления лучше вещей», – заключила читательница. И с этим сложно не согласиться. Лучше могут быть только подарки, «прилетевшие» из путешествий.

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