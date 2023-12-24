Это будет сюрприз: Путина может не стать уже завтра 3 24.12.2023, 14:52

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Фото: Getty Images

Экс-глава ЦРУ озвучил сценарий с «черными лебедями» для РФ.

Российский диктатор Владимир Путин скорее всего будет отстранен от власти в результате государственного переворота из-за войны в Украине, которая «зашла в тупик», предупредил бывший руководитель ЦРУ Джек Девайн. Как пишет The Sun, по словам экс-главы ЦРУ, он не удивится, если российский тиран «исчезнет завтра».

Эксперты предупреждали, что Путин может не дожить до следующего дня рождения, поскольку он скорее «покончит самоубийством», чем столкнется с унижением, связанным с переворотом.

Но вероятность переворота со стороны его ближайшего окружения возрастает, поскольку он сталкивается с перспективой «перманентного тупика» в Украине, считает Девайн.

«Это будет сюрприз. Всегда есть то, что мы называем «черным лебедем» (теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, имеющие значительные последствия - ред.), который появляется ниоткуда. Путин может исчезнуть завтра, и я не удивлюсь, если какой-то элемент в правительстве решит, что он собирается принять исполнительные меры», - отметил он.

В то же время, добавил Девайн, если не будет «черного лебедя», проблемы Путина начнутся тогда, когда он зайдет в тупик, а именно это и происходит сейчас.

«Я не думаю, что это будет восстание. Я думаю, что это будет то, что мы можем назвать дворцовым переворотом».

Девайн считает, что Путин становится все более непредсказуемым и опасным - и его вторжение в Украину «посеяло его политический крах».

По его мнению, популярность тирана будет продолжать падать по мере продолжения войны, но это не остановит его ужасного курса, и российский лидер будет продолжать свою борьбу, «чего бы это ни стоило».

«Чем больше потерь и чем больше насилия видят российские граждане, тем меньше людей хотят участвовать в этом», - пояснил он.

«Ему будет трудно вербовать людей, но это все же Россия. Он найдет способ принудить, заманить. В конце концов, он создаст армию, но война будет становиться все менее популярной».

Девайн предупреждает, что конец конфликта «начинается только тогда, когда война заходит в тупик и обе стороны устали». Он отмечает, что Путина не удалось выгнать из Украины, но «застой - это не победа».

«Украинцы не собираются отдавать им территорию. Путин не собирается отступать. Но вы можете снизить температуру. Они должны свернуться, когда все поймут, что у Путина нет надежды на победу», - говорит экс-глава ЦРУ.

В то же время он предупреждает, что вряд ли Путин будет вытеснен обратно в Россию.

«Я думаю, что в следующем году мы увидим почти постоянную тупиковую ситуацию», - говорит Девайн.

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