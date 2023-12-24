«Были даже драки»: место в очереди на въезд в Беларусь из Польши продают за 250 евро 1 24.12.2023, 15:07

Как выглядит коллапс на границе днем 24 ноября.

Коллапс произошел на границе на въезде из Польши в Беларусь. В очереди, растянувшейся на многие километры, люди стоят сутками. На литовской границе ситуация не лучше. Люди на нервах, скандалят, пытаются не пускать «влезунов». А некоторые ушлые продают места в очереди втридорога. Что происходит на границе 24 декабря 2023 года, рассказывает «Первый пинский».

«О 50 часах можно только мечтать»

В приграничных чатах люди активно обсуждают, что сейчас происходит на въезде в Беларусь. На своем опыте некоторые советуют не планировать пересекать границу ЕС с Беларусью в ближайшие дни.

«Пока даже трудно сказать, какие дни будут не «ближайшие». Может, 1 января…», — написал один из стоящих в очереди.

«Готовимся к жизни на границе»

Один из путешественников спрашивал, хватит ли 50 часов пройти границу. Ему ответили утром 24 декабря:

«Стою уже 60 часов. До шлагбаума еще метров 250-300. Это еще +сутки. Так что о 50 часах можно только мечтать. Встал позавчера вечером».

Стоять приходится долго, постоянно нужно прогревать автомобиль, чтобы не замерзнуть. Некоторые даже переживают, хватило ли бы у них топлива.

А через Литву махнуть?

Евгений поинтересовался: «Может на Литву круг сделать?»

Евгению ответил человек из очереди на литовской границе. Похоже, там ничем не лучше: «Я стою на Привалки, скоро шлагбаум, заняло около 50-52 часа. Стоит ли переться в Литву?»

Павел написал в 10.00: «Стоило раньше, сейчас уже нет. Я в четверг вечером выехал из Варшавы на Лаворишкес, там сутки до границы провел в очереди (еще повезло). И днем в субботу был в Минске».

Еще один из комментаторов в чате поделился мнением о литовском пункте пропуска: «Привалка – гиблое место. Там в обычный день очень медленно все, а сейчас вообще, наверное, вечность стоять надо».

«Такого ада я не испытывала»

Ирина в 3.10 ночи написала в приграничном чате свои впечатления: «Сегодня приехали домой, стояли на границе почти 3е суток… Такого ада я не испытывала. В туалет не сходить, погода ужасная, вырубало за рулем. По итогу выяснилось, что возле шлагбаум есть стоянка, и там самые хитрые и продуманные люди въезжают в очередь, милиция вроде гоняла, но я знаю из точных источников, наглым образом лезут. Но наша колонна ехали, будили друг друга, выгоняли пристроившиеся авто, даже были драки. Наберитесь терпением, едой, и помогайте друг другу. Желаю всем хорошего настроения и быстрейшего соединения с родными и близкими людьми».

В очереди доходит до скандалов – уставшие люди на нервах. Перед польским пунктом пропуска водители иногда даже сигналят.

Проблему усугубляют «влезуны», которые пытаются вклиниться в очередь. Ночью некоторые мужчины из очереди даже выходили и перекрывали дорогу, разворачивая таких наглых. К ним даже приезжала полиция, но претензий за перекрытие дороги не предъявляла.

Комментатор с ником Святоша: «Стояние происходит не из-за того, что вас не пускают намеренно. За ночь стояли бывало 3-4 часа, но потом были сильные подвижки. Просто на кольце дежурит две машины стражей, они разворачивают всех умников. А умники едут к заправке и там пытаются втесаться, из-за этого очередь стоит».

«Куплю очередь»

Ушлые поляки продают очереди. Пишет Михаил: «Передо мной стоит человек на немецких номерах, говорит вчера к нему подъездах поляк на машинке, предлагал за 250 евро до кольца доехать. Говорит жаба задавила заплатить эти деньги».

В чате время от времени можно увидеть объявление: «Куплю очередь за 100 долларов».

Правда, сейчас говорят, что на такие суммы «даже лень отвечать». Некоторые говорят, что цена за место в очереди может достигать и 500 евро. Правда не известно, платил ли кто-то столько.

В чем причина?

Многие из путешественников на автомобилях винят в таком столпотворении на границе автобусы. Их сейчас из Польши едет реально много. Причем, объезжая автомобильную очередь.

Алина в 10.30: «В направлении РП-РБ за шлагбаумом стоит 39 автобусов. И на мосте ими все забито».

Алексей: «На паспортный и таможенный контроль одного автобуса требуется от 40 минут до пары часов. А они в час по пять штук приезжают. И запускают их на границу не глядя на ситуацию. Так что «влезуны» и транзит – не причина этого коллапса».

Алексей написал в 9 часов утра: «В очередь встал в четверг 21 декабря в 18.30. Только сейчас прошел польскую границу. И теперь реально вижу, где основная причина дикой очереди: много автобусов, которые забили всю нейтралку. Машинам просто нету как проехать».

Андрей в 4.20: «Поляки отбивают быстро, но дальше выехать проблема. Уже 2 часа стоим чтобы заехать на мост. Из-за этого и нет продвижек».

А как из Беларуси в Польшу?

Написала Александра: «24 декабря в 1.00 заехали в зону ожидания, в 7.20 въехали в Польшу. На всю границу 6.20».

Алина в 10.13: «Несколько минут назад выехали на автобусе в направлении РБ-РП. Прохождение границы заняло 8.30 часов».

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