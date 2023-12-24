«Это патриот своей белорусской земли» 24.12.2023, 15:20

Анджей Почобут

Новый глава МИД Польши написал о политзаключенном Анджее Почобуте.

В прошлую среду, 20 декабря, минула 1000 дней, как за решеткой находится Анджей Почобут — политзаключенный, журналист и активист запрещенного властями Союза поляков Беларуси.

После задержания в марте 2021-го над ним прошел суд, по итогам которого мужчина получил 8 лет колонии. Недавно вернувшийся на пост главы МИД Польши политик Радослав Сикорский написал текст о Почобуте для издания Gazeta Wyborcza, с которым сотрудничал журналист.

В предисловии к тексту Сикорского Gazeta Wyborcza напоминает, что Почобута ограничили в переписке и получении передач, а также что политзаключенный, несмотря на тяжелое состояние здоровья, не получает лекарств.

«Редакция Gazeta Wyborcza требует, чтобы белорусский режим немедленно освободил нашего журналиста. Мы постоянно просим польские власти, международные организации и все демократическое сообщество оказать давление на Беларусь по делу Анджея. Чтобы об Андрее не забывали», — пишут журналисты.

«Анджей — журналист, юрист, популяризатор истории, активист Союза поляков Беларуси — сидит в тюрьме, потому что хотел, чтобы его страна была свободной, — пишет Сикорский. — Это сделало его личным врагом Александра Лукашенко. За это он был приговорен к восьми годам колонии усиленного режима.

Анджей Почобут — белорусский поляк, патриот своей белорусской земли, объединяющий в себе лучшее из нашего общего [польско-белорусского] наследия. Он стал для всех нас символом независимого духа, веры в свободу. В то же время он находится в тюрьме из-за того, что режим Лукашенко боится его. Злая ирония автократов заключается в том, что этот поклонник польской и белорусской культуры, рассказывающий о переплетениях в нашей истории, был осужден среди прочего за подстрекательство к национальной розни (одна из статей, по которым был вынесен приговор Почобуту — ст. 130 Уголовного кодекса — «Разжигание вражды или розни». — Прим. ред.).

Адам Михник, главный редактор Gazeta Wyborcza, которая печатала статьи Анджея Почобута, написал, что он излучает «гордостью и благородство прежних поляков». Я бы добавил еще слово «стойкость».

К освобождению Анджея Почобута призывали Сейм и Сенат Польши, Европейский парламент и институты Европейского Союза. Добивается этого и Министерство иностранных дел Польши. Усилия, предпринятые до сих пор, не освобождают польскую дипломатию от того, чтобы делать это еще более интенсивно и эффективно.

Мы верим, что Анджей скоро будет свободен, потому что, как она сам сказал, он «не сделал ничего плохого, не нарушил закон, не будет сбегать и находится у себя дома».

О Почобуте в своем предрождественском обращении к белорусским полякам вспомнил и Артур Михальский, бывший посол Польши в нашей стране, а сейчас специальный представитель министра иностранных дел Польши по связям с демократическими силами Беларуси.

«Пусть пусто место за столом (по польской традиции за столом перед Рождеством оставляют место на одного дополнительного человека — как символ готовности принять путника или нуждающегося. — Прим. ред.) в Сочельник напомнит нам всех, кто уехал и не может вернуться, кто находится в тюрьме, Анджея Почобута, каждого героя белорусской свободы», — сказал Михальский.

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