Названы пять лучших рождественских комедий для семейного просмотра

Названы пять лучших рождественских комедий для семейного просмотра1
- 24.12.2023, 15:33
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Идеальный вариант, чтобы поверить в чудо вместе со своими родными.
Время в канун Рождества – особое, магическое, когда вполне хочется поверить в чудо, побыть самыми родными. Идеальным вариантом для атмосферного вечера есть просмотр тематических фильмов.
«24 Канал» собрал пять рождественских комедий, которые точно понравятся как взрослым, так и детям.
«Добро пожаловать или соседям вход воспрещен», 2006
Эта комедия точно улучшит настроение всей семьи. Стив Финч – главный охранник рождественских традиций в своей семье, однако родные устали от однообразия. Не случайно судьба сводит их с соседок, навсегда изменяющих жизнь. Между соседями начинается противостояние, в результате которого оба открывают для себя истинную ценность праздника.
«Пингвины мистера Поппера», 2011
Это прекрасная семейная комедия с Джимом Кэрри в главной роли. Сюжет развивается вокруг Тома Поппера – успешного маклера, которому по наследству послали шесть пингвинов. Человек решает поселить их в своей квартире.
«Скрудж: Рождественская песня», 2022
В морозный Сочельник эгоистический скряга Эбенизер Скрудж имеет одну ночь, чтобы встретиться со своим прошлым и изменить будущее, пока еще есть время.
«Незабываемое Рождество», 2022
Эта комедия с Линдси Логан в главной роли второй год подряд остается одной из популярнейших праздничных лент. Состоятельная девушка приезжает на отдых на горнолыжный курорт, где с ней происходит несчастный случай, и она теряет память. После этого героиня Линдси попадает в уютный дом одинокого мужа, который недавно потерял жену и воспитывает дочь.
«Беби Босс: Рождественский бонус», 2022
Сочельник оборачивается неожиданностью, когда Бэби Босс случайно меняется местами с одним из эльфов Санты и оказывается на Северном полюсе.