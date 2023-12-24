Названы пять лучших рождественских комедий для семейного просмотра 1 24.12.2023, 15:33

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Идеальный вариант, чтобы поверить в чудо вместе со своими родными.

Время в канун Рождества – особое, магическое, когда вполне хочется поверить в чудо, побыть самыми родными. Идеальным вариантом для атмосферного вечера есть просмотр тематических фильмов.

«24 Канал» собрал пять рождественских комедий, которые точно понравятся как взрослым, так и детям.

«Добро пожаловать или соседям вход воспрещен», 2006

Эта комедия точно улучшит настроение всей семьи. Стив Финч – главный охранник рождественских традиций в своей семье, однако родные устали от однообразия. Не случайно судьба сводит их с соседок, навсегда изменяющих жизнь. Между соседями начинается противостояние, в результате которого оба открывают для себя истинную ценность праздника.

«Пингвины мистера Поппера», 2011

Это прекрасная семейная комедия с Джимом Кэрри в главной роли. Сюжет развивается вокруг Тома Поппера – успешного маклера, которому по наследству послали шесть пингвинов. Человек решает поселить их в своей квартире.

«Скрудж: Рождественская песня», 2022

В морозный Сочельник эгоистический скряга Эбенизер Скрудж имеет одну ночь, чтобы встретиться со своим прошлым и изменить будущее, пока еще есть время.

«Незабываемое Рождество», 2022

Эта комедия с Линдси Логан в главной роли второй год подряд остается одной из популярнейших праздничных лент. Состоятельная девушка приезжает на отдых на горнолыжный курорт, где с ней происходит несчастный случай, и она теряет память. После этого героиня Линдси попадает в уютный дом одинокого мужа, который недавно потерял жену и воспитывает дочь.

«Беби Босс: Рождественский бонус», 2022

Сочельник оборачивается неожиданностью, когда Бэби Босс случайно меняется местами с одним из эльфов Санты и оказывается на Северном полюсе.

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