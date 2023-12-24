Путинистка Канделаки унизила Захарову, пытаясь ее «похвалить» 4 24.12.2023, 15:45

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Мария Захарова

Умственные способности пресс-атташе МИД РФ оценили странным образом.

Путинистка Тина Канделаки, которая уже давно подрабатывает на федеральные каналы Кремля, не прошла мимо дня рождения другой пропагандистки, пресс-атташе МИД Лаврова Марии Захаровой.

При этом Канделаки сделала странное сравнение Захаровой и искусственного интеллекта, дойдя до не менее странных выводов - скандальная пресс-атташе во многих аспектах якобы «опережает» ИИ.

«Ты и есть главный помощник. Вот говорят: есть «Алиса» (российский ИИ - ред.), есть еще какие-то искусственные помощники, но все они блекнут перед тобой. Потому что самый главный помощник - ты. И ты, конечно же, в этой битве с искусственным интеллектом побеждаешь», - заявила Канделаки.

Более того, искусственный интеллект, по мнению Канделаки, «может сломаться», а вот Захарову «сломать невозможно».

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