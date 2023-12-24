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Насколько подорожают кредиты для белорусов с января?

  • 24.12.2023, 16:22
Насколько подорожают кредиты для белорусов с января?

Нацбанк ввел новые расчетные величины стандартного риска.

Нацбанк Беларуси опубликовал расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые вступят в силу с 1 января 2024 года. Эти цифры могут повлиять на проценты по кредитам, которые банки выдают как физлицам, так и предприятиям и ИП.

В Нацбанке решили, что с нового года РВСР для простых белорусов составит 16,44%, а для предприятий — 11,26%. В декабре же ещё действуют прежние пороги: 15,25% для физлиц и 10,99% для юрлиц.

РВСР рассчитываются Национальным банком не реже одного раза в три месяца на основе средних процентных ставок, установленных семью системно значимыми банками за месяц, предшествующий месяцу расчета. Однако в последнее время главный банк Беларуси зачастил и меняет РВСР каждый месяц.

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