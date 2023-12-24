Прототип российского электромобиля с «неожиданным» дизайном вызвал истерику в соцсетях 7 24.12.2023, 16:27

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Внешний вид конкурента «Тесла» удивил общественность.

Московский Политех (МАМИ) и калининградский завод «Автотор» представили отечественный электрокар с российскими комплектующими. Неожиданный для современных автомобилей внешний вид конкурента «Тесла» удивил общественность и вызвал шквал откликов в соцсетях, пишет detaly.co.il. Производители поспешили сообщить, что пока это тестовый «мул». У будущего электромобиля еще нет корпуса, и потому из имеющихся комплектующих был собран «мул» для тестирования агрегатов.

Новый электромобиль разрабатывался по спецконтракту с Минпромторгом. Разработчики подчеркивают, что двигатель, инвертор, платы управления и аккумуляторы — все разработано и произведено в России. Машину планируют производить в Калининграде на заводе, где собирали BMW, Kia, Hyundai. Предполагалось, что изначально машину назовут «Янтарь», но позже предприятие запатентовало название Amber.

Электромобиль Amber удивил странным несбалансированным дизайном с высокими капотом и боковинами, маленькими круглыми фарами и небольшой площадью остекления. Разработчики поспешили сообщить, что это лишь «мул» — оболочка, собранная на базе кузовных деталей от Lada Vesta.

Фактически Amber не будет электромобилем, это тяжелый квадроцикл с крышей, который относится к категории L7. В его основе лежит каркас из алюминиевых труб, а кузовные панели изготовлены из пластика, масса транспортного средства без нагрузки не превышает 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов. Amber должен будет развивать скорость до 105 км/ч. Мощность аккумулятора составит 27 кВт/ч.

Презентация взорвала соцсети

О том, как действительно будет выглядеть российский электромобиль, никто не знает. Известно, что в первую очередь он предназначен для служб доставки и каршеринга, а значит внутренним дизайном, удобством и мультимедией он точно не удивит. Как, впрочем, и остальные российские автомобили.

Несмотря на заявления о том, что дизайн будет другим, соцсети бурно отреагировали на презентацию. Пользователи заявили, что на первый взгляд машина выглядит как внебрачный ребенок красной «Мазды» с бегемотом. Кто-то называет машину «опухшей ласточкой». Авто предлагают все-таки запустить в продажу с таким дизайном под брендом «Кринжмобиль».

Также высказываются редположения, что случилось с мордой машины: «Неудачная ринопластика», «Российские дороги увидел», «Мутация…».

«При создании прототипа использовались только российские детали от Lada, мотоцикла «Урал», велосипеда » Салют»,а потому серийная версия будет немного другой, но не дизайн. Дизайн останется вечным!», — написал один из пользователей.

Насколько будет отличаться дизайн готового электромобиля?

Если судить по представленному на выставке-форуме «Россия» отечественному электромобилю L-Type, выпущенному «Обуховским заводом» оборонного концерна «Алмаз-Антей», окончательный вариант тоже не удивит новизной и современным дизайном.

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