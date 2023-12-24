Радикально новая тактика: оккупанты применяют химическое оружие против ВСУ 24.12.2023, 16:36

2,314

Россияне нарушают Конвенцию о запрете химического оружия.

Российские оккупанты в Херсонской области применяют против ВСУ химическое оружие. Они используют аэрозольные гранаты К-51, которые наполняются раздражающим газом CS.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что данный вид оружия применяет 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России. Это является очевидным нарушением Конвенции о запрете химического оружия, участником котором является сама РФ.

Так, захватчикам удалось продвинуться в западной части Крынок на восточном берегу Днепра. На этом направлении россияне используют «радикально новую тактику» «сброса гранат К-51 с беспилотников» на украинские позиции.

Аналитики ISW говорят, что аэрозольные гранаты К-51 наполняются раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил). Это разновидность слезоточивого газа, который применяется также для борьбы с массовыми беспорядками. Еще он известен как агент контроля беспорядков RCA.

Отмечается, что Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование RCA, как метод ведения войны. Важно добавить, что РФ является государством-участником Конвенции с 1997 года.

Также ранее в Институте изучения войны писали, что такие же гранаты оккупанты использовали против ВСУ в Донецкой области в 2022 году.