закрыть
24 декабря 2023, воскресенье, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Радикально новая тактика: оккупанты применяют химическое оружие против ВСУ

  • 24.12.2023, 16:36
  • 2,314
Радикально новая тактика: оккупанты применяют химическое оружие против ВСУ

Россияне нарушают Конвенцию о запрете химического оружия.

Российские оккупанты в Херсонской области применяют против ВСУ химическое оружие. Они используют аэрозольные гранаты К-51, которые наполняются раздражающим газом CS.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что данный вид оружия применяет 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России. Это является очевидным нарушением Конвенции о запрете химического оружия, участником котором является сама РФ.

Так, захватчикам удалось продвинуться в западной части Крынок на восточном берегу Днепра. На этом направлении россияне используют «радикально новую тактику» «сброса гранат К-51 с беспилотников» на украинские позиции.

Аналитики ISW говорят, что аэрозольные гранаты К-51 наполняются раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил). Это разновидность слезоточивого газа, который применяется также для борьбы с массовыми беспорядками. Еще он известен как агент контроля беспорядков RCA.

Отмечается, что Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование RCA, как метод ведения войны. Важно добавить, что РФ является государством-участником Конвенции с 1997 года.

Также ранее в Институте изучения войны писали, что такие же гранаты оккупанты использовали против ВСУ в Донецкой области в 2022 году.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы Роман Свитан
Кремль в панике
Кремль в панике Александр Невзоров