Жители приграничных с Беларусью областей Украины помогают военным укреплять границу
- 24.12.2023, 16:51
Особое внимание уделяется строительству фортификационных сооружений.
Жители пограничных с Беларусью областей Украины помогают военным укреплять границу.
Украинские пограничники говорят, что уделяют особое внимание строительству фортификационных сооружений на границе с Беларусью.
«Мы развиваем систему оборонных рубежей, постоянно тренируем войска, поддерживаем их обучение, тем самым давая понять потенциальному противнику, что в случае вторжения у него не будет шансов на успех», — говорит командующий Объединёнными силами Украины генерал Сергей Наев.
Пограничники обустраивают окопы, укрытия, огневые позиции, а также устанавливают заградительный забор с колючей проволокой.