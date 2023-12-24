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Жители приграничных с Беларусью областей Украины помогают военным укреплять границу

  • 24.12.2023, 16:51
Жители приграничных с Беларусью областей Украины помогают военным укреплять границу

Особое внимание уделяется строительству фортификационных сооружений.

Жители пограничных с Беларусью областей Украины помогают военным укреплять границу.

Украинские пограничники говорят, что уделяют особое внимание строительству фортификационных сооружений на границе с Беларусью.

«Мы развиваем систему оборонных рубежей, постоянно тренируем войска, поддерживаем их обучение, тем самым давая понять потенциальному противнику, что в случае вторжения у него не будет шансов на успех», — говорит командующий Объединёнными силами Украины генерал Сергей Наев.

Пограничники обустраивают окопы, укрытия, огневые позиции, а также устанавливают заградительный забор с колючей проволокой.

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