«Мы тебе платим деньги, поэтому делай так-то и так-то» 24.12.2023, 17:15

3,994

Как белоруска работает частной няней в богатых семьях.

Больше двадцати лет Ирина работает частной няней в Беларуси и России. Она смотрела за грудничками, детсадовцами и школьниками. За одними годами, за другими – всего лишь две недели. Привязывалась к воспитанникам и оставалась равнодушной. Своей историей Ирина поделилась с сайтом magilev.by.

Исполнять обязанности мамы

– Няней я устроилась на работу сразу после школы, когда провалила экзамены в вуз, – рассказывает женщина. – Такая работа не казалась мне сверхсложной, так как до этого я активно помогала родителям растить двух младших сестер и брата. Постоянное место нашла не сразу. Бывали случаи, когда увольняться приходилось в первый же день. Помню, мама годовалой девочки, с которой мы договорились, что в мои обязанности будет входить только присмотр за ребенком, с порога заявила, что не успела приготовить дочери обед и стала мне объяснять, где лежат продукты.

Три месяца Ирина ходила на несколько часов в день к двум семьям, когда мамам нужно было заняться своими делами. А потом узнала, что в Минске есть фирма, которая набирает нянь. Так по картотеке ее выбрала мама-одиночка Кристина. Ее четырехлетней дочке требовалась новая няня. Ирина поехала в Минск, остановилась у родственницы:

– Кристина работала по сложному для каждой мамы графику: день, ночь, два дня дома. Такой же график предлагался и мне – исполнять обязанности мамы, пока та на работе: гулять с ребенком, заниматься с ним, подогреть еду и накормить. Зарплата по меркам 2000 года была хорошей – 100 долларов. Материально семье помогал бывший муж Кристины.

Маленькая Наташа меня сразу приняла, позвала играть с куклами. Параллельно в свободные дни я подрабатывала ночной сиделкой у пожилой женщины. Естественно, приезжая утром к малышке, была сонная. Кристина относилась с пониманием. Приехав утром, я кормила ребенка завтраком, читала книжку, а потом давала какое-нибудь увлекательное занятие и могла лечь поспать два часа. Когда девочка училась во втором классе, ее маме поменяли график работы, и в няне они больше не нуждались. Но мы дружим до сих пор, я стала крестной мамой Наташи.

Мама на пять минут

Через три года Ира поехала работать няней в очень состоятельную московскую семью к 11-месячной малышке Соне, на зарплату в 600 долларов. Половину месяца работала, потом уезжала домой, а ее сменяла вторая няня. Так наша героиня проработала пять лет.

Изначально в обязанности входил только уход за ребенком – купать, переодевать, развлекать, кормить свежеприготовленным завтраком, обедом и ужином.

– Жить нужно было в одной комнате с Соней, – вспоминает Ирина. – Родители, занятые собственным бизнесом, к нам заглядывали редко, только поцеловать дочку перед сном. Первое слово, которое произнес ребенок, было не мама, а «Ия», так Соня выговаривала мое имя. Только потом она сказала «мама», и это «мама» было адресовано мне и второй няне. А что удивляться? Родную маму она видела пять минут в день. Мама ревновала, конечно, а мы каждый раз втолковывали бедной малышке, что именно она главный человек в ее жизни. Но мама вела себя, на мой взгляд, неправильно, и делала все возможное, чтобы оттолкнуть от себя дочь. Почему-то она хотела, чтобы по вечерам, когда она приходила с работы, ребенок бежал сломя голову и ее обнимал. Но у Сони такого желания не было! Тогда мама шла в комнату с претензиями, отвлекала дочку от игры и порой доводила до слез. Даже в выходной день мама не занималась с дочкой, начинала утро с тренажеров, потом ехала к косметологу. Только к трем годам она стала читать ребенку сказки на ночь – и то психолог надоумил.

Обязанностей у няни с каждым днем становилось больше – стирать и утюжить детские вещи, перемывать гору посуды после прихода гостей. Зарплата, кстати, росла, и через несколько лет доползла до тысячи долларов.

Работа с семи утра до двух ночи

– Но не думайте, что это были легкие деньги, – улыбается Ирина. – У Сониной семьи была вилла на испанском побережье, где мы проводили все лето. Мама с папой прилетали на 5-7 дней и улетали обратно, а мы, няни, по очереди жили там с ребенком. В качестве смотрителя с нами оставалась бабушка Сони, приходили повар и домработница.

Испанский отпуск превращался для Иры в противоположное тому, что мы понимаем под словом «каникулы». Когда семья была в сборе, каждый вечер приезжали гости, после которых нужно было все убирать вместо приходящей домработницы. Ирина редко ложилась спать раньше двух часов ночи, а вставать приходилось в семь утра. Однажды вторая няня серьезно заболела и не смогла прилететь на смену. По такому графику пришлось работать полтора месяца без выходных.

– Много времени мы с Соней проводили на детской площадке, и я раззнакомилась с другими русскоговорящими нянями, – вспоминает Ира. – Все рассказывали разные истории, и я поняла, что мое положение хоть и не было лучшим, но и в худших не числилось. Одни «хозяева» во время путешествий своих нянь отправляли в «эконом-классе», а сами летели в «бизнес». Мои во всех путешествиях (а за год мы посещали минимум три страны) брали меня с собой в «бизнес». Зато некоторым обязательно давали хоть один выходной в неделю, не нагружая никакими обязанностями, кроме ребенка. И работодательница даже интересовалась, что няня предпочитает сегодня на ужин! При этом за день платили 100 евро. Я в «испанский период» получала в три раза меньше при несоизмеримой нагрузке. К слову, труд приходящей уборщицы и повара моей хозяйкой оценивался в 15–17 евро в час. Но надо отдать ей должное – на все праздники она дарила мне хорошие подарки или давала премию. А если мой день рождения отмечался в поездке, то мы все шли в ресторан и шеф-повар выносил для меня именной торт.

Няню выбирают по видеоанкете

Последние несколько лет Ира работает в России вахтовым методом – две недели через две. Ее средняя зарплата 7 тысяч российских рублей за сутки. По словам нашей героини, зарплата варьируется от 5 до 10 тысяч, все зависит от возраста ребенка и обязанностей. Время картотек прошло, сейчас нянь выбирают по видеоанкете. Можно устроиться на работу через агентство, но придется отдать половину первой зарплаты, или искать самой на сайте, например, «Помогатель.ру».

– Работодатели встречаются как доброжелательные, так и не очень, – делится женщина. – Некоторые относятся как к обслуге: мол, мы тебе платим деньги, поэтому делай так-то и так-то, а свое мнение засунь куда-нибудь подальше. Порой поражает скупость. В одной семье нянь, а нас было четверо – по одной на каждого ребенка – кормили только той едой, которая была предназначена на выброс. В другой хозяйка выкидывала в мусорку сумочки за три тысячи долларов и брендовую одежду, которую надевала всего несколько раз, но экономила на домработнице, сваливая ее обязанности на меня.

Наблюдая за своими работодателями и их друзьями, я пришла к выводу, что детям в очень богатых семьях уделяют мало внимания и часто пытаются просто купить. Они завалены игрушками и вещами. У Сони не было ни одной маечки дешевле 100 долларов, не преувеличиваю. Огромный шкаф одежды! При этом некоторые вещи надевались всего раз или не надевались вообще.

Есть еще крайность, когда родители хотят сделать из ребенка гения и хвастаться им, как дрессированной обезьянкой. Я работала в семье четырехлетней девочки Евы, у которой не было ни получаса в день на игры, только учеба – английский и китайский с носителями языка, бесконечные стихи наизусть и математические задачи со мной. Даже в машине нельзя было ехать молча, родители требовали заниматься. В конце дня я обязательно записывала видеоотчет наших успехов маме. Да, Ева в четыре года умела писать по-английски лучше, чем по-русски, ела столовыми приборами и могла прочитать наизусть огромные стихотворения. Но это был абсолютно несчастный ребенок. Дольше двух недель я проработать в этой семье не смогла, а потом дома еще три дня отходила от давящей атмосферы.

Запрет на объятия

Некоторые работодатели перед устройством на работу просят подписать контракт, где отдельным пунктом стоит запрет на объятия и поцелуи ребенка:

– То есть родители заранее опасаются, что дети будут больше привязаны к няне, чем к ним, – объясняет Ирина. – Но иначе быть не может. Все бессонные ночи с ребенком проводит няня. Когда он болеет, когда у него высокая температура и режутся зубки. Няня слышит его первые слова и видит первые шаги. Просыпаясь, он первой видит няню и целует и обнимает ее, а не маму.

Не надо думать, что ребенок, пока мал, не все понимает. Даже если это и так, он все равно чувствует отношение к себе, и подарками его не купишь. Знаете, какая у Сони игрушка стала любимой? Зайчик, которого мы вместе сшили из нескольких платочков. А ведь у нее был целый батальон кукол, и всех их Соня называла только Ирами.

Когда Соне было шесть лет, ее семья переехала в другую страну. Перед отъездом, чтобы «смягчить» удар, Сонины родители запретили мне любые тактильные контакты с ребенком. Я больше не гладила ее по спинке, когда укладывала спать, даже не читала книг. Мне оставили только механическую работу – постирать, приготовить поесть, отвезти в кружки. Страдали мы обе. Больше я старалась не привязываться к чужим детям, да и не работала так долго с одним ребенком.

Проверка на полиграфе и беседа с психологом

Требования к няням с каждым годом растет, говорит Ирина. Сначала надо, чтобы потенциального работодателя устроила видеоанкета, затем многие хотят, чтобы няня прошла проверку на полиграфе, а потом еще и побеседовала с психологом. Только после этого происходит личная встреча.

– Самый популярный возраст няни – 40-45 лет, чтобы и не очень молодая, но еще бодрая, – смеется Ира. – Некоторые в требованиях прописывают, что няня нужна приятной внешности и без лишнего веса.

«Часто дети растут избалованными, и если видят, что родители относятся к няне с пренебрежением, то берут с них пример».

Как и у любой работы, у работы няней есть плюсы и минусы. В плюсы Ирина записывает высокую заработную плату и возможность посмотреть мир.

– Если работодатели на твоем жизненном пути попались хорошие, то даже спустя время, когда вырастает ребенок и ты уходишь из семьи, отношения поддерживаются. Когда у меня случалась какая-нибудь чрезвычайная ситуация либо беда, я могла обратиться к этим людям. Делала это неоднократно, они помогали.

Конечно, есть и минусы. Ты не можешь воспитывать ребенка так, как считаешь нужным, потому что у него есть родители и платят они тебе не за это. Чаще всего дети растут избалованными, и если видят, что родители относятся к няне с пренебрежением, то берут с них пример. Ты не живешь своей жизнью, не бываешь праздниках в кругу семьи, не можешь быть рядом с близкими, когда они в этом нуждаются – тебе заплатили деньги и надо их отработать. Если попадаешь в неадекватную семью, могут и стакан воды в лицо вылить или швырнуть какую-то вещь. Могут взять на работу и сказать, что будешь смотреть только за ребенком, а потом оказывается, что надо и готовить на всю семью. У меня так раз было на Рублевке. Ну и надо привыкнуть работать под прицелами камер. В некоторых домах они есть даже в туалете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».