Войска РФ могут попытаться пойти на Киев: боец ВСУ назвал сценарий 3 24.12.2023, 17:23

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У Украины есть план на такую ситуацию.

Оккупационные войска агрессора России могут снова попытаться пойти на Киев, если фронт ВСУ «посыплется» на каком-либо участке. Украина готовится к такому потенциальному сценарию – сооружаются укрепления, идет подготовка определенных подразделений. Об этом заявил бывший боец Азова, военнослужащий 3-й Отдельной штурмовой бригады, инструктор Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца с позывным Мактавиш.

В интервью ТСН он рассказал о том, что российские войска могут снова пойти на столицу, если у сил обороны Украины возникнут проблемы на одном из участков фронта, а у врага освободятся силы.

«Могут они пойти, это не проблема. Если мы «посыпемся» где-то на каком-то участке, у них освободятся силы, они могут спокойно пойти на Киев. К примеру, для того чтобы растянуть наши силы, распылить по всем направлениям. Будет ли это целесообразно, я не могу сказать», - считает военный.

По словам бойца, Украина готовится к такому возможному сценарию – возводятся укрепления, идет подготовка подразделений.

«То есть план на такую ситуацию есть. Будут ли они это делать, я не могу сказать. Надеюсь, Россия этого не сделает, потому что это просто усложнит нам работу по тем направлениям, где мы уже работаем. В плане логистики, распыления личного состава, людей и подразделений, это усложнит нам жизнь. Но, по моему личному мнению, нет сейчас смысла идти на Киев, у них и так достаточно проблем на других фронтах», - подчеркнул Мактавиш.

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