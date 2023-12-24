Ученые нашли лекарство, продлевающее жизнь на 90% 4 24.12.2023, 17:24

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Но не все так просто.

Старение – это неизбежный процесс, характеризующийся постепенным понижением функций клеток, тканей и органов. Поиски способов его остановить длятся веками и новое исследование, проведенное на червях, вероятно, приблизило ученых к раскрытию тайны если не бессмертия, то более продолжительной здоровой жизни.

Подробности рассказываются в исследовании, опубликованном в журнале Aging. Ученые обнаружили, что существенным фактором продления жизни является влияние на митохондрии.

Митохондрии можно назвать электростанциями внутри наших клеток. Они помогают организму получать из сахара энергию, которая потом питает клетки. Но есть одно но. В процессе превращения сахаров в энергию митохондрии производят некоторые отходы, которые накапливаются и наносят вред механизму внутри митохондрий. Это одна из причин, почему наш организм начинает проявлять признаки старения.

Исследования показали, что антибиотики способны влиять на митохондрии таким образом, что они не разрушают их полностью, а лишь замедляют их работу.

Чтобы исследовать это явление лучше, ученые изучали крохотного червя под названием Caenorhabditis elegans, имеющего определенное сходство с млекопитающими.

В ходе исследования червям вводили доксициклин и азитромицин – лекарства, использование которых одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Оказалось, что доксициклин действительно способен продлевать жизнь червей. При чем была корреляция между продлением жизни и дозой препарата. Так, меньшая доза позволила червям прожить на 72,8% дольше, а большая – на 63,64% дольше по сравнению с контрольной группой червей, не получавших никаких лекарств. Контрольные черви жили около 11 дней, а испытуемые – 19 и 18 дней в зависимости от дозы.

Исследователи также изучили, что происходит с пигментом под названием липофусцин, который увеличивается, когда черви стареют. Оказалось, что меньшая дозировка доксициклина снизила количество пигмента примерно на 50%, а большая – примерно на 90%.

Как пишет Interesting Engineering, несколько иным, но тоже успешным был результат в тестах с использованием азитромицина.

Меньшая доза продлевала жизнь червей на 50%, а большая – только на 17% по сравнению с червями из контрольной группы. Контрольные черви жили около 12 дней, тогда как черви, получавшие малую дозу – 18 дней, а принимавшие большую дозу – 14 дней.

«Это подтверждает теорию о том, что митохондрии активно участвуют в процессе старения, хотя эта тема остается очень дискуссионной», – подчеркнули авторы исследования.

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