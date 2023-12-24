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Обострение хитрости: зачем Путин выпрашивает мир

  • 24.12.2023, 17:50
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Обострение хитрости: зачем Путин выпрашивает мир

Виталий Портников обратил внимание на странные сигналы из Кремля.

Сигналы о готовности к мирному соглашению, которые Кремль присылает Западу, вероятно, являются попыткой посеять раздор между партнерами Украины. На самом деле Путин не готов идти на уступки, убежден украинский политический обозреватель и журналист Виталий Портников.

Анализируя статью The New York Times, публицист сделал несколько важных выводов. Во-первых, Путин не готов терять ни метра украинской территории, которую уже успел захватить. Во-вторых, российский диктатор стремится договариваться о замораживании войны не с Киевом, а с Вашингтоном. 

Кроме того, по мнению Портникова, все эти сигналы о готовности к миру на самом деле могут быть лишь политической игрой, чтобы спровоцировать конфликты между союзниками Украины и подстрекать часть из них к принуждению Киева принять условия РФ.

«В этой ситуации будет возникать вопрос: какие гарантии безопасности Запад будет готов предоставить Украине, чтобы российская агрессия не повторились в будущем? Ведь сегодня Путин может считать, что ему достаточно 20% украинской территории, а завтра он захочет еще 40%. Поэтому опрометчиво утверждать, что российский президент действительно желает прекратить войну», – отметил обозреватель.

По мнению Портникова, уже сейчас у Путина появляется осознание, что он не сможет повлиять на геополитический выбор Украины. Но, «как любой хищник, который уже схватил свою добычу», Путин стремится удержать в своих зубах хотя бы то, что уже находится под его контролем.

«Или он может сделать вид, что эта часть кровавой добычи способна удовлетворить его и соотечественников, больных неизлечимым шовинистическим вирусом», – подытожил Портников.

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