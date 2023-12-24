В РФ министр выдал порцию феерического бреда и стал посмешищем в Cети 3 24.12.2023, 18:01

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Россияне предложили главе Минспорта вызвать санитаров.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что мировой волейбол отстранен от российского, а не наоборот. К слову, и женскую, и мужскую команды РФ по волейболу не пустят на Олимпийские игры в Париже.

Соответствующее заявление российского министра передает «Матч ТВ». На данный момент сборные России по волейболу не участвует в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Волейбол в нашей стране – флагман развития командных видов спорта. Желаю, чтобы история развития волейбола была бесконечной. Волейбол в России создает все условия не только для достижения высоких результатов, но и для производства отечественных мячей, формы.

Я желаю МОК быть не только сильнее, но и быстрее в принятии решений. Международный волейбол отстранен от российского, а не наоборот. То, что чемпионат мира по волейболу не прошел в России, это не мы потеряли, а мировой волейбол», – заявил Матыцин.

В Сети высмеяли слова российского министра. Один из пользователей пошутил, что чиновнику необходима медицинская помощь за отрицание реальности.

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