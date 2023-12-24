Силовики устроили «хапун» в Музее традиционной культуры в Браславе 3 24.12.2023, 18:00

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Задержаны семь человек.

Директора браславского Музея традиционной культуры Элеонору Зинкевич арестовали на 15 суток. На такой же срок арестованы ее муж и семейная пара Рулевичей, пишет правозащитный центр «Весна».

Людмила Рулевич — знаменитая в регионе мастерица, хранительница мастерства традиционного ткачества.

Еще трем людям вручены повестки в суд. Все это — результаты ночного «хапуна», который состоялся в Браславе в ночь с 21 на 22 декабря. Силовики задержали 7 человек, у них дома провели обыски.

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