«Праздник к нам приходит»: как жители Гродно украшают свои авто к Новому году 2 24.12.2023, 18:12

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В комментариях под видео много позитива.

Остается совсем немного до яркого Новогоднего праздника и в Гродно автомобилисты уже начали создавать рождественско-новогоднюю атмосферу. Редакция «АвтоГродно» сделала подборку тех, кто приумножает наши улыбки.

Первым тренд в новогоднее настроение задал парень на Toyota Celica.

Алексей аккуратно уложил елочку на крышу своего автомобиля, украсила ее гирляндами и радует гродненцев уже с начала этой недели!

Проехать мимо без улыбки сложно:

В середине недели на Fiat на улицы города выехал и Дед Мороз, самый настоящий, даже в костюме за рулем:

Но и это еще не все, к концу недели на дорогах Гродно стали появляться автомобили, украшенные гирляндами.

Например, вот Toyota с гирляндами и подарком на крыше. Что-то нам подсказывает, что автор этой красоты тоже девушка.

Но вчера на улицах появился тот, кто уже стал «звездой» Тик-Тока. Водитель такси на Hyundai тоже украсил свою машину светящимися гирляндами. Говорят, он поставил в багажник преобразователь, чтобы вся эта красота работала стабильно, ведь ездить ему приходится много.

Видео про эту машину подсняли ребята из «Сливки-Гродно»:

В комментариях под видео много позитива:

А как же ПДД?

Согласно правилами, в Беларуси не одобряется установка навесного оборудования, не предусмотренного заводом-изготовителем. Техосмотр с такими декорациями точно не пройти. Но насколько нам известно, ГАИ Беларуси и Гродненская Госавтоинспекция в честь праздников могут допустить движение таких автомобилей. Главное, надежно все крепите и перепроверяйте перед выездом, чтобы вся красота не улетела на другие автомобили. Вот тогда может последовать ответственность.

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