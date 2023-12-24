Участница из Казахстана попала в конфуз на «Мисс Земля 2023» из-за русского языка 24.12.2023, 18:34

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Переводчик и ведущая хотели помочь, но что-то пошло не так.

Конкурсантка «Мисс Земля 2023» из Казахстана Аяулим Алимхалиева столкнулась с неудобной ситуацией во время своего выступления во Вьетнаме из-за ограниченных знаний английского языка. Чтобы избежать возможных проблем на международном уровне, организаторы пригласили переводчика на шоу. К сожалению, даже у него оказались недостаточные языковые навыки, что создало дополнительные трудности для конкурсантки. Об этом стало известно из трансляции конкурса на YouTube.

При отборе в топ 4 участнице из Казахстана задали вопрос на английском языке: «Что вам нравится в том, чтобы быть женщиной?»

Несмотря на то, что у нее было ограниченное время для ответа, участница из Казахстана решила сохранить молчание. Заметив это, казахский переводчик из зала решил вмешаться и объяснил ей вопрос, помогая сформулировать ответ. Но и у него это получилось неудачно.

«Твой вопрос заключается... что делает тебя любить, быть женщиной», – сказал казахский переводчик.

После тщательного раздумья над вопросом участница конкурса начала раскрывать свои чувства, рассказывая о том, что она ценит в жизни и что приносит ей чувство любви и удовольствия.

«Я считаю, что то, что делает меня любимым человеком, это природа, наша экология, наши люди, все, что связано с землей, детьми. Я считаю, что это и есть любовь. Конечно, это моя семья», – сказала казахстанка, после чего ее попросили повторить ответ снова.

На этот раз участница рассказала, что считает любовью «все, что связано с землей».

Подчеркнем, что речь шла о том, что нравится участнице в том, чтобы быть женщиной.

Впоследствии другой переводчик, владеющий вьетнамским языком, процитировал ответ Аяулим ведущим. После прослушивания его перевода ведущая на английском языке передала: «Для меня то, что мне нравится в том, чтобы быть женщиной, это возможность быть любимой».

Естественно, ответ участницы был другим, но зрители, не знавшие этих двух языков, не смогли это понять. После недоразумения, виновником которого стал русский язык, участница из Казахстана не смогла попасть в число четырех лучших.

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