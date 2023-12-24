Невзоров: Люди придают вдовьему бунту в России ложное значение 2 24.12.2023, 19:03

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Жены оккупантов очень хорошо знают «красные флажки».

Власти страны-агрессора России серьезно не воспринимают протесты жен граждан, мобилизованных на войну против Украины. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону выразил российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

«Они уже сумели замерить степень народных настроений, они выяснили, что вот эти все солдатские вдовы очень хорошо знают «красные флажки» и не зайдут за них. Они сейчас чего-то бузят, все люди, которые жадно ищут хоть какую-то примету изменений, хоть какую-то надежду на бузу, способную раскачать ситуацию, – они, конечно, придают этому вдовьему бунту очень ложное значение», – сказал публицист.

Он подчеркнул, что этот «бунт» характеризуется требованием: «Отдайте нам наших, а отправьте других убивать солдат Украины».

«Этот бунт потому и обречен, он ведет к тому, почему не распространяется вдовий бунт, имея 350 тыс. трупов и около миллиона мобилизованных (то есть потенциальных трупов, и всем понятно, что он не вернется). Почему я называю бунтом вдов? Потому что вопрос смерти того или иного персонажа на фронте – это вопрос трех-четырех дней, максимум недели. Не вернется никто», – считает Невзоров.

По его словам, «вдовий бунт строго ограничен самими вдовами, а их слишком мало для того, чтобы воспламенить Россию».

«Надеятся на это я бы не рекомендовал», – заявил Невзоров.

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