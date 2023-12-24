Лучшие авто для снега: какие модели выбирают зимой 2 24.12.2023, 19:07

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В рейтинг вошли Volkswagen T-Roc, Dacia Duster и Skoda Karoq.

Зимой резко увеличивается риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах. Ледяная дорога может привести к скольжению или заносам.

Если вы знаете, что будете часто выезжать на скользкую поверхность, следует выбрать автомобиль с полным приводом. Эксперты What Car назвали самые лучшие автомобили для зимних дорог.

Land Rover Defender

Дизельный двигатель D300 мощностью 296 лошадиных сил предлагает большую тяговую мощность на низких оборотах даже на заснеженных холмах. В качестве бонуса Defender 110 доступен со специальными шинами для сцепления на грязи и снегу. Версия Defender 110 может не иметь комфорта других роскошных внедорожников, таких как Audi Q7 или BMW X5, но это действительно качественный и надежный автомобиль.

BMW X7

Версия с дизельным двигателем 40d имеет мощность 347 л.с. и в условиях ясной погоды может разгоняться до 100 км/ч всего за 5,9 секунды, что делает эту модель быстрее конкурентов Mercedes GLS 450d или Range Rover D350. Стандартная пневматическая подвеска X7 должна поддерживать мягкость езды даже на заснеженном бездорожье. Большинство покупателей BMW выберут отделку M Sport, и она имеет много преимуществ, включая обновленные тормоза и более мощный вид по сравнению со стандартными моделями.

Volkswagen T-Roc

В январе 2023 года эксперты назвали Volkswagen T-Roc лучшим малым внедорожником. Более мощный 2,0-литровый вариант лучше выбрать, если грязь, снег и гололедица часто встречаются на местных дорогах. Он не только имеет большую тяговую силу, но также доступен с системой полного привода 4Motion от Volkswagen, обеспечивающей вращение колес даже на скользкой дороге. Имейте в виду, что наличие полного привода «съедает» пространство в багажнике T-Roc.

Range Rover Sport

3,0-литровый дизельный шестицилиндровый двигатель, который вы получаете с этой версией, имеет достаточную тяговую мощность. Кроме того, как и у большинства автомобилей в этом списке, есть преимущество полного привода, что поможет вам двигаться даже во время снегопада. Эксперты советуют выбрать вариант Dynamic SE.

BMW X3

В линейке двигателей X3 нет слабого звена, но эксперты полагают, что 2,0-литровый дизель начального уровня xDrive20d имеет всю тяговую мощность, требуемую большинству водителей. С мощностью 187 л.с. он гораздо более вынослив, чем аналогичный двигатель Land Rover Discovery Sport, и даже оснащен технологией мягкого гибрида, которая поможет снизить расходы на топливо.

Porsche Taycan Cross Turismo

Taycan Cross Turismo – полностью электрическая модель. Фактически благодаря полному приводу эта версия 4S чрезвычайно надежно держится на любой поверхности, тогда как слегка повышенный клиренс моделей Cross Turismo должен помочь преодолеть гололедицу и снежные заносы. В форме 4S Taycan Cross Turismo получает 563 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с.

Range Rover Evoque

Нет ничего удивительного в том, что третья модель Land Rover попала в эту десятку – в конце концов, акцент бренда основан на бездорожье. Хотя Evoque не столь мощный, как его собратья Defender или Range Rover Sport, он чувствует себя на зимних дорогах гораздо лучше, чем конкурирующие семейные внедорожники, такие как BMW X1 или Volvo XC40. Evoque обладает полным приводом стандартной комплектации, который можно адаптировать для разных поверхностей, а также больший клиренс. Эксперты советуют гибридную версию P300e, сочетающуюся с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электродвигателем.

Skoda Karoq

Как наследник культовой Skoda Yeti, Karoq предлагает достаточное пространство для пассажиров и багажа, а также достаточное разнообразие линейки, чтобы гарантировать, что найдется версия, которая удовлетворит самых взыскательных водителей. Мощная тяговая сила 2,0-литрового дизельного двигателя подойдет для бездорожья и снежных заносов. Эта версия также поставляется с автоматической коробкой передач.

Dacia Duster

Версия небольшого внедорожника Dacia Duster сочетает в себе мощный дизельный двигатель мощностью 113 л. и полный привод – это удобно, если вы планируете буксировку или преодоление путевых, грязных, заснеженных или песчаных склонов. Выбор версии Duster с полным приводом приносит другие преимущества, в частности, более совершенную заднюю подвеску, которая помогает улучшить стабильность.

Audi A6 Avant

Эта версия сочетает мощный дизельный двигатель 40 TDI с системой полного привода Audi quattro, которая должна помочь на зимних дорогах – независимо от того, это гололедица или снежные заносы. Вариант Sport предлагает двухзонный климат-контроль, кожаную отделку и легкосплавные диски 18 дюймов.

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