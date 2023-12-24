Мать оккупанта рассказала о позоре российского командования 5 24.12.2023, 19:12

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И пожаловалась на потери в войне.

Мать пропавшего на войне в Украине российского военного рассказала о больших потерях в российской армии. По ее словам, во время вторжения в Харьковскую область погибли более 7 тысяч военных. Об этом она рассказала в интервью программе «Скажи Гордеевой».

Женщина разыскивает своего 19-летнего сына Кирилла, пропавшего в селе Малая Рогань в Харьковской области в марте прошлого года.

По ее словам, в ходе активных боевых действий в районе Малой Рогани и Циркунов погибли более 7 тысяч российских военных.

Отметим, что в феврале этого года историю женщины рассказывали журналисты издания «Север.Реалии». Женщина заявляла, что ее сын провел вместе с другими военными месяц в селе Малая Рогань на Харьковщине – с 25 февраля по 25 марта.

По ее словам, пропавший сын позвонил ей из подвала одного из домов и рассказал, что населенный пункт обстреливали украинские военные в ходе контрнаступления и российские военные с другой стороны. Она рассказывала, что тогда российское командование убежало и оставило военных в деревне. В частности, оккупанты были без бронежилетов, оружия и касок.

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