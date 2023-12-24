Путину приходится вилять хвостом
- Анатолий Несмиян
- 24.12.2023, 19:25
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Зависимость России стала очевидной.
Россия попала в чужой конфликт, в котором любое ее решение вызовет неудовольствие.
Спорные острова оспариваются ОАЭ и Ираном. Иран - поставщик вооружений для России, ОАЭ - прачечная для отмыва серых и черных денег из России. И каждый ждет, что Кремль поддержит именно его в этом споре.
Будь Россия суверенной и независимой страной, на эти туземные дрязги она бы со спокойной душой ответила, что ваши мелкие проблемы нас не беспокоят, не нашего уровня вопрос. Как вы там решите, так и будет, только не впутывайте нас и не мешайтесь под ногами. Но сейчас Россия критически зависит и от тех, и от других. А потому приходится вилять хвостом.
Анатолий Несмиян, Telegram