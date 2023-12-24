Путину приходится вилять хвостом Анатолий Несмиян

24.12.2023, 19:25

3,258

Зависимость России стала очевидной.

Россия попала в чужой конфликт, в котором любое ее решение вызовет неудовольствие.

Спорные острова оспариваются ОАЭ и Ираном. Иран - поставщик вооружений для России, ОАЭ - прачечная для отмыва серых и черных денег из России. И каждый ждет, что Кремль поддержит именно его в этом споре.

Будь Россия суверенной и независимой страной, на эти туземные дрязги она бы со спокойной душой ответила, что ваши мелкие проблемы нас не беспокоят, не нашего уровня вопрос. Как вы там решите, так и будет, только не впутывайте нас и не мешайтесь под ногами. Но сейчас Россия критически зависит и от тех, и от других. А потому приходится вилять хвостом.

Анатолий Несмиян, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».