«Вдвоём накопить на мечты быстрее!» 24.12.2023, 19:48

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Как Даша из Гродно бросила работу инструктором по вождению и ушла в дальнобой.

Профессия дальнобойщика очень популярна среди белорусов. Кого там только не встретишь: и бывших олимпийских чемпионок, и известных радиоведущих, журналистов, и даже педагогов. Некоторые уходят в дальнобой семьями, а кто-то берёт с собой ещё и четвероногих друзей!

У каждого свои мотивы: одни идут за стабильным доходом в твёрдой валюте, другие — за новыми эмоциями и впечатлениями.

Av.by рассказал о гродненке Дарье, которая, до того как сесть за руль фуры, работала… инструктором по вождению!

Вот такие отнюдь не женские профессии выбирала белоруска.

Зачем она села за руль большегруза, как проводит свободное время в каденциях и какие страны полюбились ей больше всего — читайте в материале.

29-летняя Даша по профессии техник-экономист. Перед тем как сесть за руль автопоезда, сменила не одну должность: трудилась и экономистом, и продавцом, и даже инструктором по вождению категории В. Девушка признаётся, что последнее получалось лучше всего:

— Курсанты хорошо сдавали экзамен в ГАИ, руководители меня очень хвалили!

Ещё работая в автошколе, Даша отучилась на две категории — С и D, мол, пусть будут!

— На этом всё и остановилось. Ребёнок маленький, оставить с кем-то страшно, а у нас ещё кот и собака, которые одни дома точно не выживут. Но позже я получила и категорию Е. Мне нравилось учиться, а муж воспринимал это как хобби и поддерживал… Он и сам-то дальнобойщик! — рассказывает гродненка.

Андрей, муж Дарьи, в дальнобое с 2017 года, уточняет девушка. Работал в российской фирме и ездил по направлению Европа — Россия — Азия.

— Я уже не помню, кто поселил в наши головы мысль о том, что можно трудиться в экипаже, но после долгих размышлений и одобрения со стороны родственников и близких людей мы начали собирать документы. Всё сложилось в единую картинку: я без работы, но с правами нужной категории, большими целями и чётким пониманием того, что вдвоём мы сможем накопить на наши «хотелки» быстрее! Хотя это даже не мечты, а важные цели: большая квартира, новая машина, хорошее образование для детей и, конечно, путешествия!

Кстати, несмотря на то, что девушка работала инструктором по вождению, её личное обучение назвать лёгким нельзя: не всё получалось сразу, а с парковкой большегруза так и вовсе были проблемы.

— Я всегда говорила своим курсантам: «Даже если не сдадите с первого раза, мир не рухнет! И на экзамен надо идти спокойно и расслабленно». Решила воспользоваться своими же методами. Села за руль и представила, что кроме меня и столбиков на парковке больше никого не существует. И вуаля! Экзамен сдала с первой попытки, хотя элемент «парковка» никогда не получалось выполнить с первого раза.

База фирмы, где работает Даша с мужем, находится в датском городке. Там белоруске и выдали ключи от её DAF.

— Мы прибыли в Колдинг, послушали лекцию на собрании, получили ключи от машины, разложили вещи, и тут на планшете появилось первое задание. Маршрут был Дания —Германия — Испания. Муж ехал первый. Когда его время закончилось, он передал мне управление, и в этот момент я и поняла, насколько сильно ошибалась, ожидая, что всё будет легко, — вспоминает Даша. — Наша фирма в основном перевозит «висячий» груз, то есть полутуши животных, которые висят на крюках, или четверти туш на «ёлках» (такая труба с зубьями). Груз, понятное дело, очень специфический...

— Если где-то сильнее нажмёшь на газ или тормоз, туши раскачиваются в прицепе вперёд-назад, резче повернёшь руль — влево-вправо. И, естественно, в первый мой выезд мне попалась именно такая загрузка. Я села за руль в Германии, вроде бы всё шло неплохо, а потом начался ремонт автобана. Сначала была закрыта крайняя правая полоса. Я перестроилась в центральную, потом и её перекрыли — осталась крайняя левая и огромное количество машин сзади. Руки начали дрожать, ноги перестали слушаться, и прицеп гулял влево-вправо. Впереди был туннель, я сбросила скорость до 60 км/ч, что очень не понравилось водителям, ехавшим сзади! Все решили мне об этом сообщить звуковым сигналом.

— Туннель я проезжала под адские гудки нескольких фур. Они до сих пор остались где-то в памяти. Время там казалось вечностью! Муж понимал, что дальше я ехать не могу, и мы остановились на ближайшем паркинге. Супруг поставил свою карту в тахограф и продолжил движение. Что творилось у меня в голове в тот момент — сложно описать. Я была крайне напугана, но меня очень поддержал Андрей. Он начал просматривать маршрут, и я ехала только по самым лёгким отрезкам пути. На тот момент его вера в меня была сильнее моей! Спустя пару смен стало намного проще. И участки, которые я могла бы преодолевать, выбирались не столь тщательно. Мы подстраивали смены так, чтобы я меньше ездила по ночам и вырабатывала своё время, пока светло. Опыт у меня небольшой, ещё только вторая каденция, то есть фуру я вожу полных пять месяцев, но в этот раз всё уже получается гораздо легче!

— А на какой машине вы сейчас ездите? И какая понравилась больше всего?

— Андрей очень скучает по своей Scania, на которой работал в прошлой фирме. А я, кроме DAF, ни на чём другом и не ездила. В первую каденцию этот автомобиль казался каким-то особенным, мне очень понравился «Дарик» (так я его назвала). У тягача был маленький пробег (50 000 километров) и стояночный кондиционер, который просто незаменим летом. Сейчас у нас такой же ДАФ, только с чуть большим километражом. А так в нашей фирме в основном DAF, несколько Volvo и Мercedes.

— Происходили ли какие-нибудь инциденты или, наоборот, смешные ситуации?

— Ничего страшного и серьёзного не случалось в пути. Несколько штрафов за превышение скорости получили из Германии. Там, кстати, очень дорого нарушать ПДД. Например, штраф за превышение на 9 км/ч — €30. А из смешного… Когда я уже освоилась, нашла себе хобби — TikTok. Во время отдыха начали снимать разные прикольные видео, и мне в голову пришла мысль устроить пранк над мужем. Пока он ходил в магазин, я решила спрятаться на верхнем «спальнике» и посмотреть, как он занервничает, когда не сможет меня найти. Поставила телефон так, чтобы он не заметил, и вскарабкалась на место выжидать. В какой-то момент я увидела, что он идёт к машине, и вспомнила: я не убрала лестницу, по которой он мог меня вычислить. Мой план провалился! Свесилась со «спальника» и стала её поднимать, но лестница оказалась сильнее меня, и я цирковым сальто рухнула на пол. Это было и смешно, и грустно: спина на протяжении месяца меняла свой цвет от алого до фиолетово-чёрного...

— Не устаёте друг от друга в тесной кабине?

— Размер площади, на которой мы жили, резко и очень сильно уменьшился, но в целом ничего не поменялось. Матриархата или патриархата у нас нет! Ну, как у всех, бывают разногласия и недопонимания, но у нас есть чёткое правило — сразу говорить, что кого не устраивает, чтобы это не перерастало в конфликт. От такого количества времени, проведённого вместе, тоже не устаём, хотя иногда очень хочется попасть к подружке на кухню… Сейчас вот муж решил, что нам нужно срочно заняться спортом и вернуть форму, закупился минимальным снаряжением…

— На выходных готовим вместе вкусняшки. Сейчас это была селёдка под шубой. В обычный рабочий день едим то, что можно быстро приготовить: яичницу, макароны с тушёнкой, мясо с картошкой, запечённые в мультиварке… И, конечно, ходим гулять! Освоили гугл-карты, не боимся пользоваться общественным транспортом и посещать города, которые находятся недалеко от паркинга…

— Какие страны больше всего понравились, а какие — не очень?

— Вот не нравится Германия! То ли осадок остался от первого рейса, то ли потому, что там вечный ремонт автобанов и бесконечная серость... А в Норвегии, например, не продают алкоголь. Только пиво — и то очень дорого! А сигареты вообще по €15 за пачку. Наверное, поэтому многие ребята ходят очень грустные...

— Просто обожаю Испанию и Швецию. В Испании тепло, очень красиво, и там какие-то другие люди, они всегда улыбаются! А Швеция как с картинки: маленькие одинаковые домики, обалденные виды, густые леса.

— Летом в Швеции белые ночи. Невероятно красиво, да и легче работать, когда светло. В Австрии тоже изумительные виды, а в Италии к ним добавляется ещё и вкусная пицца. Всегда, наверное, интересно смотреть на другие страны, но ты всё равно в них какой-то чужой!

— Зарплаты у мужчин и женщин на автопоездах разные?

— У опытных водителей-мужчин зарплата — €90 за сутки. Но если экобалл чуть ниже 70, тогда суточные меньше €85. А вот у девчонок максимальная зарплата — €75, однако нормы по экобаллам нет.

— А за что насчитывают эти экобаллы?

— Если ты все правила соблюдаешь, то балл твой выше! Экобалл считает машина, но он не особо достоверный (автомобиль его высчитывает только по четырём показателям), а зарплату начисляют исходя из параметров, за которыми следит специально обученный человек… Например, важно всегда предвидеть ситуацию, избегать лишних остановок, тормозить двигателем, пускать машину накатом, соблюдать экономичную скорость, пользоваться круиз-контролем. Не рекомендуется работа автомобиля на холостом ходу. И так далее... То есть условий очень много!

— В планах нет сменить профессию?

— Сейчас я только на второй каденции, так что пока такая мысль не появлялась. Но когда-то всё равно я поменяю эту сферу деятельности на что-то другое. Думаю, год-два ещё точно здесь побуду: мечта сама на себя не заработает! Как ни крути, а всё равно тут скучаешь по дому, по ребёнку, по родителям и друзьям. У меня в Беларуси остался сын. Он сейчас живёт с биологическим отцом. Мы развелись с первым мужем, когда ребёнку было три года... Когда я выбрала эту работу, и бывший муж, и сын меня поддержали. Они убедили в том, что прекрасно справятся. Я, если честно, не понимаю, почему многие обесценивают отцов. Отец — такой же родитель, как и мать! Они отлично справляются вместе, но встречи жду с нетерпением! — признаётся водитель большегруза Дарья из Гродно.

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