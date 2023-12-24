ВСУ растрогали сеть Рождественским поздравлением 1 24.12.2023, 19:57

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Украинские бойцы опубликовали щемящее видео.

Украинские военные накануне Рождества опубликовали щемящее видео, в котором перепели известные мировые хиты, добавив, что война в Украине продолжается. В кавер-версиях были изменены некоторые слова, чтобы напомнить о вооруженной агрессии России и важности поддержки Украины в этой борьбе.

Видео выпустила платформа United24. Его снимали при поддержке подразделения ВСУ «Культурный десант».

«Война не завершилась. Украине нужна поддержка. Сегодня, на Рождество, каждый день», — отметили в подписи к видео.

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