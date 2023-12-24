Украинские пограничники дроном-камикадзе поразили вражеский грузовик
- 24.12.2023, 20:08
Точный удар попал на видео.
Украинские военные продолжают ликвидировать на поле боя вражескую технику и живую силу оккупационных войск. На этот раз на Купянском направлении точным ударом дрона-камикадзе пограничники поразили вражеский грузовик.
Эффектное видео выложил в сеть глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. По оккупантам отработали пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница».
Этим транспортным средством захватчики привезли инженерную технику, чтобы оборудовать свои позиции.