Украинские пограничники дроном-камикадзе поразили вражеский грузовик 24.12.2023, 20:08

Точный удар попал на видео.

Украинские военные продолжают ликвидировать на поле боя вражескую технику и живую силу оккупационных войск. На этот раз на Купянском направлении точным ударом дрона-камикадзе пограничники поразили вражеский грузовик.

Эффектное видео выложил в сеть глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. По оккупантам отработали пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница».

Этим транспортным средством захватчики привезли инженерную технику, чтобы оборудовать свои позиции.

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