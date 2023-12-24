«Этот ритуал появился не очень давно, но уже прижился» 24.12.2023, 20:22

Белоруска рассказала о необычной Рождественской традиции в Англии.

Весь мир готовится к новогодним праздникам. Приятная суета, поиск подарков, елки, мишура, корпоративы, ожидание чудес.

Портал Tochka.by решил узнать, как с этим в Британии, которая сильна традициями и обычаями. За помощью корреспондент портала обратился к выпускнице Минского государственного лингвистического университета Юлии. С 2019 года она живет и работает в Англии, в городе Эксетер.

Как англичане соревнуются в украшении домов

Юля рассказала, что улицы городов, витрины магазинов и дома англичане начинают украшать заранее. Где-то с середины ноября практически все готово.

«Особенно стараются маленькие населенные пункты. Такое ощущение, что каждый хозяин дома пытается перещеголять соседа в убранстве своего жилища. Повсюду развешиваются гирлянды, на участках выставляются надувные снеговики и Санта-Клаусы, которых в Британии называют Father Christmas. Все очень ярко, блестяще, красочно», – говорит Юлия.

По ее словам, в Эксетере целую алею нарядных елок выставляют благотворительные организации. Местные жители любят гулять там семьями.

Офис фирмы тоже давно украшен: стоит елка, на окнах – бумажные снежинки, повсюду разноцветные «дождики».

Перед Рождеством принято обмениваться подарками между компаниями-партнерами. Многие фирмы закрываются на рождественские каникулы, поэтому торопятся поздравить друг друга заранее.

«В этом году нам уже прислали какое-то невероятное количество красиво завернутых корзинок с сыром, вином, сладостями», – поделилась Юлия.

Диссонанс у белоруски вызывает лишь отсутствие снега в той местности, где она живет: «Я уже соскучилась по настоящей зиме».

Нужно ли красиво упаковывать гель для душа

Юля рассказала, что подыскивать подарки местные жители начинают где-то с сентября. Рождественский шоппинг – это целое событие, одна из традиций. Магазины работают по гибкому графику, чтобы люди могли заглянуть туда после работы и выбрать то, что им нужно.

Обычно все куплено, упаковано, приготовлено где-то к концу ноября.

«Заворачивается и красиво оформляется абсолютно все. Любая мелочь типа тюбика зубной пасты или геля для душа. Не говоря уже о чем-то более значимом, дорогом. Главное, чтобы коробочек и коробок было много – целая гора. Это очень необычно для нас», – призналась собеседница.

После Рождественской ночи принято всей семьей собираться в комнате, где стоит елка, разбирать подарки. У многих для такого случая есть специальные рождественские пижамы.

После этого все вместе идут завтракать. Потом – просмотр любимых фильмов, настольные игры, прогулки по городу.

«Ожидание праздника длится несколько месяцев, и люди просто наслаждаются этим временем и особо теплым настроением», – рассказала Юлия.

Что на праздничном столе у англичан

На Рождественском ужине у англичан, как правило, индейка и запеченные овощи: «Такого, чтобы стол ломился от блюд, я не наблюдала и не слышала о таком».

Как заметила Юля, в предпраздничные дни особой популярностью у англичан пользуется брюссельская капуста, которая считается едва ли не обязательным гарниром к главному блюду.

«Здесь сейчас прямо культ этого овоща. В продаже даже появились шоколадные конфеты, завернутые в фольгу и имитирующие брюссельскую капусту. Очень необычно и забавно», – отмечает белоруска.

На десерт подают традиционный пудинг. Может быть еще какая-нибудь выпечка с обилием изюма, печеньки и всегда очень много шоколада.

Некоторые покупают готовые блюда в магазинах: «Это относительно недорого и всегда хорошего качества. Зато не нужно стоять у плиты. Все зависит от семейных традиций. Если есть бабушки, они стараются порадовать внуков чем-то особенным, домашним».

А вот салат оливье на столах у британцев белоруска никогда не видела.

«Я вообще не замечала, чтобы англичане смешивали разные продукты и делали из них салаты, как принято на постсоветском пространстве. Здесь иная культура. Оливье или селедка под шубой на их столе смотрелись бы очень странно», – рассказала собеседница.

Умеют ли англичане пить без драки

Выделить некий национальный напиток, который англичане обязательно пьют на Рождество, Юля тоже не решилась. По ее наблюдениям, каждый употребляет то, что нравится: шампанское, вино, коньяк, пунш, сидр, пиво.

«Англичане, конечно, могут изрядно выпить. Особенно на корпоративах. Это становится предметом шуток, подколок. Но все по-доброму. О драках и серьезных эксцессах я никогда не слышала», – призналась собеседница.

И еще об одной диковинной английской традиции рассказала собеседница. О купании в море 1 января.

«Температура воды, как правило, градусов 6. Тем не менее сотни людей именно в первый день нового года собираются в компании, надевают разноцветные купальники, костюмы сказочных или мультяшных персонажей и едут на пляжи. Этот ритуал появился не очень давно, но уже прижился», – поделилась белоруска.

Юля призналась, что они с мамой и отчимом отдают предпочтение все же празднованию Нового года: «В этот раз к нам приедут родственники из Литвы. И да! Салат оливье на столе будет обязательно».

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