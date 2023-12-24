«Езжай и мужа привози»: россияне набросились на жену Пескова 24.12.2023, 20:32

На Татьяну Навку обрушился шквал критики.

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по танцам на льду Татьяна Навка заявила, что хочет привести свое ледовое шоу во временно оккупированный Мариуполь. В интервью российским пропагандистам из «РИА Новости» супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова назвала это «хорошей идеей», спровоцировав бурную реакцию у российских болельщиков.

«Мы следим за этим. Как только появится какая-нибудь возможность, сразу поедем в Мариуполь», - сказала Навка.

Также бывшая фигуристка прокомментировала отмену концерта в Луганске 6 июня 2023, заявив, что на ней «лежит огромная ответственность».

«Кроме спортсменов, которых я привожу и за которых отвечаю, к нам должно прийти много зрителей, включая детей. Я не могла так рисковать. У нас уже были все договоренности, были куплены билеты. Но примерно за месяц до выступления начались бомбардировки», – заявила Навка.

В комментариях фанаты резко раскритиковали Татьяну, наперебой предложив новые «русские» локации.

«Среди руин залить каток для московских мажоров, чтобы они покатались за пару миллионов. Что может быть прекраснее?», «На льду Каховского водохранилища пусть проведет шоу», «В Бахмуте не желает провести?», «В Запорожье сразу, чего уж там», - смеются пользователи.

Комментаторы с иронией отмечают, что шоу в разрушенном городе сейчас особенно нуждается в местных жителях.

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