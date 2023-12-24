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В знаменитом минском доме с «чайкой» продают квартиру — «временную аномалию»

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  • 24.12.2023, 20:41
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В знаменитом минском доме с «чайкой» продают квартиру — «временную аномалию»
Фото: realt.by

Этот дом был построен для советской элиты.

В советские времена здание на проспекте Независимости, 80 в Минске называли домом с «чайкой» из-за конструкции на крыше, в нем жила элита. Сегодня его венчает надпись «МАЗ», а еще там выставили на продажу застывшую во времени квартиру, сообщает Realt.by.

Фото: realt.by

А сейчас в этом доме продается трехкомнатная квартира. Площадь — 65,6 квадрата. У нее вот такая планировка:

В квартире почти полностью сохранился советский интерьер. Площадь кухни — 8 квадратов. Санузел — раздельный. Лоджия застеклена окнами ПВХ.

За квартиру просят 99,9 тысячи долларов.

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