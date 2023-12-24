Хорошему Фаберже яйца не мешают Телеграм-канал «Родина слонов»

24.12.2023, 20:53

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Россиянам придется заплатить за войну в Украине в прямом смысле этого слова.

Реакция российских властей на резкий скачок цен на продукты питания наглядным образом демонстрирует примат краткосрочных целей Кремля в ущерб долгосрочным, о чем уже написал выше. В ответ на совершенно экономически обоснованное удорожание себестоимости продуктов питания в России, как следствие начатой Путиным войны, власти вместо того, чтобы попытаться помочь внутренним производителям преодолеть созданные ими же трудности, решили административным способом заставить их продавать свою продукцию ниже себестоимости, а также в срочном порядке организовать импорт дорожающих продуктов питания, чтобы сдержать рост цен.

Меры краткосрочного характера по ограничению цен продлятся только в период новогодних праздников, чтобы немного сбить волну народного недовольства, затем же цены не только вернутся к экономически обоснованному уровню, но производители еще и попытаются компенсировать упущенную из-за административного давления прибыль, а значит удорожание продуктов питания будет даже выше, чем было бы без такого вмешательства.

При этом стремительное открытие границ для иностранных конкурентов лишь демотивирует инвестиции в новое производство внутри страны. Риски ведение бизнеса в стране с началом войны и так многократно возросли, существенно снизив мотивацию к осуществлению долгосрочных инвестиционных проектов в новое производство или расширение действующих мощностей. Так российские власти еще и демонстрируют потенциальным инвесторам, что они с легкостью будут наводнять рынок импортной продукцией в случае необходимости, что лишит российского производителя ценовой силы, а значит еще более повысит риски вложения средств в новое производство продуктов питания, т.к. существенно осложнит оценку сроков окупаемости таких проектов.

Таким образом, ценовые скачки на российских продуктовых рынках - это теперь новая реальность. Так что высокая ставка ЦБ в России теперь надолго. А вот долго ли протянет российская экономика при таких ставках - большой вопрос. Госкомпании в долгах как в шелках, и их расходы на обслуживание долга будут лишь расти, по мере замещения старого долга новым дорогим. Все они скоро выстроятся в очередь за дотациями из бюджета, который и так обременен военными расходами. Так что за все придется заплатить гражданам - правительство будет вынуждено повысить тарифы госкомпаний. А значит высокая инфляция в России будет самоподдерживаться до тех пор, пока война не закончится, а реальные доходы граждан будут стремительно снижаться. Вопрос лишь в том, как долго они будут это терпеть. При всей терпимости российского народа, и в 1917, и в конце советского периода, именно лопнувшее терпение и привело к разрушению сначала Российской Империи, а затем СССР.

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