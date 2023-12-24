Женщина показала гениальный лайфхак, который не позволит коту залезть на елку 3 24.12.2023, 21:05

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Понадобится фольга и немного терпения.

Котам очень нравятся рождественские елки, они всячески стараются залезть на них, а от этого дерево может опрокинуться, а игрушки на ней разбиться. Однако, выход есть, пишет «Главред».

Женщина в Tiktok поделилась лайфхаком с использованием фольги, который поможет держать в порядке елку, а кот не сможет вылезти на новогоднее дерево.

«Я исследовала, как помешать кошкам залезть на дерево, и было так много людей, которые говорили, что нужно положить фольгу под елку. По сути, просто весь нижний слой елки надо обмотать фольгой, потому что коты не любят ее. Они все равно будут грызть бока и сидеть под ним, но не попытались залезть на елку», - отметила она.

Все, что вам понадобится, чтобы сделать такой трюк - это фольга и немного терпения, чтобы покрыть нижнюю часть елки блестящей металлической пленкой.

Однако, если метод с фольгой не подходит, вы можете попробовать оставить апельсиновую кожуру на ветвях, так как кошкам также не нравится запах цитрусовых.

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