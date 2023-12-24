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В Минске заметили Санту-экстремала

  • 24.12.2023, 21:28
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В Минске заметили Санту-экстремала

Он забрался в квартиру на седьмом этаже, спустившись с крыши.

В Заводском районе белорусской столицы сегодня, 24 декабря, заметили необычного альпиниста в костюме Санты: он принес подарки в квартиру на седьмом этаже, сообщает агентство «Минск-Новости».

Человека в костюме Санта-Клауса увидели в Заводском районе Минска. Он спускался с крыши многоэтажного дома на ул. Корзюки, 40 и через окно оказался в квартире на седьмом этаже.

Говорят, что верхолазу в рождественском костюме удалось попасть к нужным людям с мешком подарков. Но лучше такой трюк не повторять в домашних условиях — если нет надежной экипировки и удостоверения промышленного альпиниста.

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