Россияне пытались атаковать левобережье Херсонщины, но понесли потери и отступил 24.12.2023, 21:39

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. Защитники Украины на этом направлении отбили 23 вражеских штурма и нанесли потери российским захватчикам.

Всего за сутки на фронте произошло 48 боевых столкновений. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook 24 декабря.

Отмечается, что украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов и зенитно-ракетного комплекса противника.

Также подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В операционной зоне ОСУВ Хортица россияне совершили более 1000 артиллерийских обстрелов за сутки. Кроме того, оккупанты нанесли 29 авиационных ударов и совершили 26 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Клюсы, Блешня, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Волфино, Басовка, Мирополье Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Гатище, Бударки, Тополи Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где противник безрезультатно пытался прорвать оборону украинских войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары вблизи Ямполевки и Торского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники Украины отбили 10 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Там враг тщетно пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Очеретино, Тоненькое, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Очеретино, Степное, Авдеевка, Карловка, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешных атаки на украинские позиции. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Курахово, Марьинка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки возле Роботино и южнее Гуляйполя Запорожской области, где противник тщетно пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди которых Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Херсон, Камышаны, Белозерка и Очаков Николаевской области.

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